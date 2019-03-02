FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 590
EURGBR: что скажем?
да один хрен, зачем себе усложнять жизнь непредсказуемыми финтами синтетических пар если можно работать с первоисточниками, здесь EURUSD и GBPUSD.
у меня все канальи ниже обсохли по нем...
был бы цымус...
Извините ,что вмешиваюсь
да ладно, пару бы еще указать, а то мы не понимать...
Залез в убытки
Это все блохоловство, сын мой....
Но ты обеспечил ликвидность!!! Можешь гордиться этим!
Ожидайте новую волну... Вторая половина, вам в помощь! )