FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 590

Новый комментарий
 
Lesorub:
EURGBR: что скажем?

да один хрен, зачем себе усложнять жизнь непредсказуемыми финтами синтетических пар если можно работать с первоисточниками, здесь EURUSD и GBPUSD.

 
Lesorub:

у меня все канальи ниже обсохли по нем...


на 0.740 солить, я так думаю. 2 ордера уже закрыл, (но это мои примитивные расчеты ) смотря как 740 пройдет
 

был бы цымус...


[Удален]  
(EUR/GBP) Извините ,что вмешиваюсь 
 
azfaraon:
Извините ,что вмешиваюсь 
да ладно, пару бы еще указать, а то мы не понимать... 
 
Lesorub:
да ладно, пару бы еще указать, а то мы не понимать... 
Известно по картинке, что EUR/GBP )
 

Залез в убытки  

 

 

 
Speculator_:

Залез в убытки  

 

 

Ожидайте новую волну... Вторая половина(Spekul), вам в помощь! )
 
Speculator_:

Залез в убытки  

 

 

Это все блохоловство, сын мой.... 

Но ты обеспечил ликвидность!!! Можешь гордиться этим!  

 
21april:
Ожидайте новую волну... Вторая половина, вам в помощь! )
Предполагаю . EUR/USD будет болтаться вокруг открытой позиции пока GBP/USD не закроется по профиту. Далее EUR/USD и GBP/USD вмести начнут движение в верх.   
1...583584585586587588589590591592593594595596597...2119
Новый комментарий