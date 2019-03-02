FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 585

еврофунт не смотрели на продажу? 70 или 67 ?
 

Лошарики, вы куда попрятались?)))

Вылазьте, рассказывайте про продолжение тренда  

Надо же себе кликуху такую придумать, слепошарики)))) 

 
stranger:

вроде фунт на 555 движется, так вижу продолжение тренда)))
GBP|USD  отсюда продажа  тейк  пунктов сто 
 
stranger:

слепошарики...

вы все еще блох считаете? 40 п. - смешарики...


 
Lesorub:

Смешно писать против ветра)))

Учитель наверное уже весь мокрый))) 

Еще раз смотрим)

 

Илья, сделки не обязательно показывать, меня ваши не интересуют, да и других думаю вряд ли. 

 
stranger:

на вопрос не ответили - 40 п. это ведь блохи???
 
stranger:

Смайлик хороший нашел   :)  
 
Lesorub:
Да, от 50 до 53 это блохи.
 
server:
Это Учитель утром так с кустов выпрыгнул, проносил там)))
