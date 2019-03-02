FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 587
Ты Сенсею скажи пусть вылазит, бить не будем)))
я не шеф ему...
вот куда ща фунт жахнет?
Да он как сломанный патефон - пластинку заело, йенка 122.10 и коррекция 120 )))) - ждём ))))
Так а я куда вчера вечером и сегодня утром рисовал? Рад что дошло, но уже поздно.
ну, ну...
ну, ну...
Вижу стратегию: Игра по всем позициям против доллара!? )
(Мифический, напишите комментарий)
а что писать то ??? новая стратегия показывает так=) все пары закрывают потехоньку дыры в недельном канале.
по фую че скажите?
выскочил у меня из канала на 120 п.
незнаю когда ты вставал в селл...
Пока все пары находятся в зоне квартальных уровней покупок я продавать не буду!!!! а такие покупки всегда можно закрыть в БУ или с минимальным профитом. + используя свои знания не касаемо новой системы всё откупается что видно на сигнале.
Не, не, Учитель, про фунт, про продолжение тренда давай
а евру то зачем нарисовал - ведь не понимаешь (((( (посты что ли набиваешь)