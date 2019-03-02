FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 587

stranger:
Ты Сенсею скажи пусть вылазит, бить не будем)))

я не шеф ему...

вот куда ща фунт жахнет?


 
Ishim:
Да он как сломанный патефон - пластинку заело, йенка 122.10 и коррекция 120 )))) - ждём ))))
Не, не, Учитель, про фунт, про продолжение тренда давай 
 
Так а я куда вчера вечером и сегодня утром рисовал? Рад что дошло, но уже поздно.
 
ну, ну...


 
Шо ну-ну?))) Му-му теперь, а не ну-ну)))
(Мифический, напишите комментарий) 

а что писать то ??? новая стратегия показывает так=) все пары закрывают потехоньку дыры в недельном канале.
 
по фую че скажите?

выскочил у меня из канала на 120 п.

незнаю когда ты вставал в селл...

 

Пока все пары находятся в зоне квартальных уровней покупок я продавать не буду!!!!  а такие покупки всегда можно закрыть в БУ или с минимальным профитом. + используя свои знания не касаемо новой системы всё откупается что видно на сигнале.

 
а евру то зачем нарисовал - ведь не понимаешь (((( (посты что ли набиваешь)
 
Учусь. А посты набивать какой смысл, мне здесь не платят.
