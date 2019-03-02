FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 586

stranger:
Да, от 50 до 53 это блохи.
55 или 57 отменяется?
 
хорошо, к вечеру сделаем 77 п. на нем (постараемся, по крайней...)
 
Я утром и вечером говорю то что вижу. Будущего не вижу, не знаю.
 
Учителя успокой, расскажи ЕМУ что это просто блохи и что все еще наладится и тренд продолжится, в общем то что и всегда 
 
не блохи, а загон цены Куклом для последующего кидалова, ТР 5051
в идеале закрыть неделю на открытии.... 
 
 
Ты Сенсею скажи пусть вылазит, бить не будем)))
 

засада вот где:


 
Вижу стратегию: Игра по всем позициям против доллара!? )

(Мифический, напишите комментарий) 

