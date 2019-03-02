FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 586
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да, от 50 до 53 это блохи.
Да, от 50 до 53 это блохи.
55 или 57 отменяется?
хорошо, к вечеру сделаем 77 п. на нем (постараемся, по крайней...)
Учителя успокой, расскажи ЕМУ что это просто блохи и что все еще наладится и тренд продолжится, в общем то что и всегда
не блохи, а загон цены Куклом для последующего кидалова, ТР 5051
засада вот где:
в идеале закрыть неделю на открытии....
Вижу стратегию: Игра по всем позициям против доллара!? )
(Мифический, напишите комментарий)