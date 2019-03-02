FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 591

Speculator_:
Предполагаю . EUR/USD будет болтаться вокруг открытой позиции пока GBP/USD не закроется по профиту. Далее EUR/USD и GBP/USD вмести начнут движение в верх.   
Учитель сказал - продолжение тренда вниз. Ты чтишь Учителя? ...
 
stranger:

Это все блохоловство, сын мой.... 

Но ты обеспечил ликвидность!!! Можешь гордиться этим!  

В управление, чем либо нужно принимать по больше молодёжи. Поскольку у молодых мозг прогрессирует, а у старых стоит на месте. 
 
Speculator_:
У старых, сын мой, не стоит, поэтому моск прогрессирует 
 
stranger:
Учитель не раскрывает свою великую тайну анализа рынка. От сюда его звание Учителя ставятся под сомнение.  
 
stranger:
Слыхал сказку о умных дерствиниках. Однако с жизненного опыта следует, тот кто не знал женского тела тупея тупых. И начинает умнеть после общение с прекрасной половиной.    
 
Speculator_:
Почеркай как нибудь на графике, ткни пальцем куда тебе нравится, вот в чем ЕГО секрет. ОН Велик! 
 
Speculator_:
Это какая то секта? 
 
stranger:
Круто фунт байщиков натянул.

))) 

 
Не знаю, спасёт ли зарушка фунт? )
