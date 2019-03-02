FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 591
Предполагаю . EUR/USD будет болтаться вокруг открытой позиции пока GBP/USD не закроется по профиту. Далее EUR/USD и GBP/USD вмести начнут движение в верх.
Это все блохоловство, сын мой....
Но ты обеспечил ликвидность!!! Можешь гордиться этим!
В управление, чем либо нужно принимать по больше молодёжи. Поскольку у молодых мозг прогрессирует, а у старых стоит на месте.
Учитель сказал - продолжение тренда вниз. Ты чтишь Учителя? ...
У старых, сын мой, не стоит, поэтому моск прогрессирует
Учитель не раскрывает свою великую тайну анализа рынка. От сюда его звание Учителя ставятся под сомнение.
Слыхал сказку о умных дерствиниках. Однако с жизненного опыта следует, тот кто не знал женского тела тупея тупых. И начинает умнеть после общение с прекрасной половиной.
Это какая то секта?
Круто фунт байщиков натянул.
)))