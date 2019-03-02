FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 582
Мдя=) КАдик шикарно по каналу прогулялся... пипка в пипку с обоих сторон...
да... смотрел, а почему средства вниз, баланс вниз ?, зачем выводил - мониторинг испортил, разбираться никто не будет - кажет вниз. (всё закрыть и начать по новой - ихмо )
Очень приветствую мониторинг - всегда можно пообщаться поконкретнее - зная что это не фотожопер тролльный. (будут вопросы пиши в личку)
Так о чем тебя спрашивать то, как депо истощить?))))
Ты вот мне скажи, для кого ты то мониторишь и зачем? Для инвесторов? Они глянут и убегут, для присутствующих? Так им пох. Для себя? Так можно просто в мт историю глянуть. Если ни от кого ничего не надо, то я никакого смысла в этих мониторингах не вижу.
то я буду разговаривать с тем у кого есть.
ренд дал, ренд забрал, ренд дает опять:
Так с тобой о чем разговаривать?
лиловый на контроле, если и протянут, то недалеко
или селл с текущих...