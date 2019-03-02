FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 582

[Удален]  

Мдя=) КАдик шикарно по каналу прогулялся... пипка в пипку с обоих сторон... 

 

Идите лучше почитайте

http://inosmi.ru/world/20150210/226188624.html 

Мы увидим падение империи
  • inosmi.ru
То, что американская империя стала трещать по швам, со всей отчетливостью проявилось на Мюнхенской конференции по безопасности, состоявшейся в конце прошлой недели. США сделали неразрешимой созданную ими же самими украинскую проблему и больше не способны задавать тон даже ближайшим союзникам — европейцам. Даже Меркель, которая до сегодняшнего...
[Удален]  
Ishim:
да... смотрел, а почему средства вниз, баланс вниз ?, зачем выводил - мониторинг испортил, разбираться никто не будет - кажет вниз. (всё закрыть и начать по новой - ихмо )
а это для тех, кто говорит что у меня резиновое депо =) я его срезал=) и это тестовая стратегия=)
 
Ishim:
Очень приветствую мониторинг - всегда можно пообщаться поконкретнее - зная что это не фотожопер тролльный. (будут вопросы пиши в личку)

Так о чем тебя спрашивать то, как депо истощить?))))

Ты вот мне скажи, для кого ты то мониторишь и зачем? Для инвесторов? Они глянут и убегут, для присутствующих? Так им пох. Для себя? Так можно просто в мт историю глянуть. Если ни от кого ничего не надо, то я никакого смысла в этих мониторингах не вижу.

 
stranger:

Идите лучше почитайте

http://inosmi.ru/world/20150210/226188624.html 

Да ладно, что она в первый раз так выступает. Приедет снова в Вашингтон, там ей мозги промою и будет старая песня.
 
Ishim:
то я буду разговаривать с тем у кого есть.
странгер прав, ну какой прок мониторить себя, если от чужих не чего ненужно. Только чтоб похвастаться и позлить других, так это можно и без мониторинга сделать.
 
https://plus.google.com/u/0/114432511952546012947/videos
Alex Kurako – Видео – Google+
  • plus.google.com
Род занятий: 5-ти значное табло для обменников. Место проживания: Москва. Автоматизированные агрокомплексы на гидропонике - продам инновации
 

ренд дал, ренд забрал, ренд дает опять:


 
Ishim:
то я буду разговаривать с тем у кого есть.

Так с тобой о чем разговаривать?

 

 

лиловый на контроле, если и протянут, то недалеко

или селл с текущих...


