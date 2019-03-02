FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 291

Новый комментарий
 
Ishim:
а толку, с троллями не интересно. (с трейдером каким нить пообщался бы...)
х. карма... понимаю )))
 
Vizard_:
х. карма... понимаю )))
вы троллите я то же понимаю. (но есть отличие я время не теряю - расту потихоньку)
[Удален]  
zoritch:

   думаешь так лучше... ? ... :-)))

   http://ru.tsn.ua/svit/vpervye-v-istorii-kanady-glavnym-bankirom-stal-ukrainec-305675.html

Наш Человек)))
 
Ishim:
вы троллите я то же понимаю. (но есть отличие я время не теряю - расту потихоньку)

   базаров нет ... :-)))

    

 
Ishim:
вы троллите я то же понимаю. (но есть отличие я время не теряю - расту потихоньку)
И взял он бубен...
И  исполнил соло...
А в чарте... те же волны...
Те же волны...

Не слушал троллей он...
Не запускал Икара...
Вот так его постигла...

Та жа драма...



 
Vizard_:
И взял он бубен...
И  исполнил соло...
А в чарте... те же волны...
Те же волны...

Не слушал троллей он...
Не запускал Икара...
Вот так его постигла...

Та жа драма...



 
Ishim:
ты говоришь - чо это он как у меня нарисовал   "А чего ОН у меня до 17+ срисовал?....(((" - эт не про евру? дай ссыль скрин твой посмотрю (может пропустил не видел)
ты говоришь ... насальника...
 
zoritch:

   базаров нет ... :-)))

    

это коррекция нисходящего тренда ...
 
stranger:

Дааа... хорошо хоть не Ку...

Вот нарисуешь полоску где нибудь и оно прыгает как дурное на ней...

 

почему "где попало"

 

а на счет дорогих опционов, выделять нужно, было, после франка! 

все не дошло до зелененьких, жаль.

фунтика закрыл от 05,01 все, будет в ренже болтаться ((, еврик в игнор,пусть валяется, киви продавать буду.

когда баксик развернет, надоело покупать. 

кад закрыл, думаю на 100-150 дешевле дадуть, больно хорошо пошел. 

[Удален]  
Ishim:
кошмар какой! и зачем это надо? (ладно если "кольцо" свить из 3х пар - и будет достаточно)
совершенно верно. закольцовка не принесет никакой радости, кроме временной и то не со всего кольца.... лок он и в Африке лок.
1...284285286287288289290291292293294295296297298...2119
Новый комментарий