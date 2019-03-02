FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 291
а толку, с троллями не интересно. (с трейдером каким нить пообщался бы...)
х. карма... понимаю )))
думаешь так лучше... ? ... :-)))
http://ru.tsn.ua/svit/vpervye-v-istorii-kanady-glavnym-bankirom-stal-ukrainec-305675.html
вы троллите я то же понимаю. (но есть отличие я время не теряю - расту потихоньку)
вы троллите я то же понимаю. (но есть отличие я время не теряю - расту потихоньку)
И исполнил соло...
А в чарте... те же волны...
Те же волны...
Не слушал троллей он...
Не запускал Икара...
Вот так его постигла...
Та жа драма...
ты говоришь - чо это он как у меня нарисовал "А чего ОН у меня до 17+ срисовал?....(((" - эт не про евру? дай ссыль скрин твой посмотрю (может пропустил не видел)
базаров нет ... :-)))
Дааа... хорошо хоть не Ку...
Вот нарисуешь полоску где нибудь и оно прыгает как дурное на ней...
почему "где попало"
а на счет дорогих опционов, выделять нужно, было, после франка!
все не дошло до зелененьких, жаль.
фунтика закрыл от 05,01 все, будет в ренже болтаться ((, еврик в игнор,пусть валяется, киви продавать буду.
когда баксик развернет, надоело покупать.
кад закрыл, думаю на 100-150 дешевле дадуть, больно хорошо пошел.
кошмар какой! и зачем это надо? (ладно если "кольцо" свить из 3х пар - и будет достаточно)