stranger:
Наоборот, оставил бы в назидание потомкам)
Lesorub:
Илья, я на такие "движения" даже внимания не обращаю, на рынке не происходит ничего. Хотя, последовав совету мудрого, но кипишного Мифа, половинку последней покупки зафиксил в +71$, а вторую оставил в бу на 1.5214. А ордерок на 5012 ждет своего часа. А луня зафиксил, ну его нах, лучше две сотки. Больше не торгую ничего кроме фунта.

 

 
stranger:

stranger:
senat999:
А чем фунт лудше евры?
Тем что я вижу что с ним делают, а еще и евру смотреть времени много надо.
 
Lesorub:
ну и кто ловит блох?

У вас это цель, вы считаете это прибылью, а у меня это было фиксом половины позиции из-за невозможности следить за ценой. 

Вы еще мне тут начните рассказывать, что кто то из вас фунт от 52 купил  

 

Самое логичное движение вижу так

 

 

Ооооо, Великий, мы чтим тебя, ты поднимаешся   

http://www.alpari.ru/ru/investor/pamm/324834/ 

stranger:

а мне не прёт (= не в ту сторону смотрит график (=
 
Myth63:
а мне не прёт (= не в ту сторону смотрит график (=
Ну так иди к НЕМУ, упади на колени, попроси и ОН, млжет быть, расскажет тебе про Икара и Истощение 
