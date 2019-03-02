FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 581
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Наоборот, оставил бы в назидание потомкам)
профит в обратку поехал?
Илья, я на такие "движения" даже внимания не обращаю, на рынке не происходит ничего. Хотя, последовав совету мудрого, но кипишного Мифа, половинку последней покупки зафиксил в +71$, а вторую оставил в бу на 1.5214. А ордерок на 5012 ждет своего часа. А луня зафиксил, ну его нах, лучше две сотки. Больше не торгую ничего кроме фунта.
Илья, я на такие "движения" даже внимания не обращаю, на рынке не происходит ничего. Хотя, последовав совету мудрого, но кипишного Мифа, половинку последней покупки зафиксил в +71$, а вторую оставил в бу на 1.5214. А ордерок на 5012 ждет своего часа. А луня зафиксил, ну его нах, лучше две сотки. Больше не торгую ничего кроме фунта.
А чем фунт лудше евры?
ну и кто ловит блох?
У вас это цель, вы считаете это прибылью, а у меня это было фиксом половины позиции из-за невозможности следить за ценой.
Вы еще мне тут начните рассказывать, что кто то из вас фунт от 52 купил
Самое логичное движение вижу так
Ооооо, Великий, мы чтим тебя, ты поднимаешся
http://www.alpari.ru/ru/investor/pamm/324834/
Ооооо, Великий, мы чтим тебя, ты поднимаешся
http://www.alpari.ru/ru/investor/pamm/324834/
а мне не прёт (= не в ту сторону смотрит график (=