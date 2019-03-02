FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 593
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Это какая то секта?
Секта трейдеров мутантов.
Потому что продал вместо того, чтобы купить?
При его торговле это ахрененная просадка.
Секта трейдеров мутантов.
Ты не забыл утреннюю молитву, сын мой?))))
https://www.mql5.com/ru/forum/38821/page588#comment_1356936
Вот ничему жизнь людей не учит. Нахрена такими объемами влезать???
Каюсь, у меня тоже бывают конские лоты, но в таких случаях присутствует ВСЕГДА короткий стоп.
а кадика на 2690 попросить=)
А если период взять на недельку побольше?
)))
А если период взять на недельку побольше?
)))
А если период взять на недельку побольше?
)))
Ну круто, что. Я так не умею.
)))