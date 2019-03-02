FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 593

stranger:
Это какая то секта? 

 

Секта трейдеров мутантов. 

 
stranger:

Потому что продал вместо того, чтобы купить?

При его торговле это ахрененная просадка. 

Теперь можно закрывать
 
Speculator_:

 

Секта трейдеров мутантов. 

Ты не забыл утреннюю молитву, сын мой?))))

https://www.mql5.com/ru/forum/38821/page588#comment_1356936 

Bicus:

Вот ничему жизнь людей не учит. Нахрена такими объемами влезать???

Каюсь, у меня тоже бывают конские лоты, но в таких случаях присутствует ВСЕГДА короткий стоп. 

[Удален]  
Myth63:

а кадика на 2690 попросить=) 

такс это добрался=)
[Удален]  
Доброго вечера ..Я закрыл фунт и купил ..тейк 50 пунктов 
 
Speculator_:

А если период взять на недельку побольше?

))) 

 
Bicus:

А если период взять на недельку побольше?

))) 

Так он если до штуки доходит, то 900 снимает, а если сливает, то новая сотка. И, кстати, неплохо у него получается, давно слежу)))
 
Bicus:

А если период взять на недельку побольше?

))) 

 

 

 

Ну круто, что. Я так не умею.

))) 

