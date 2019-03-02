FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 584
Слепошарики
Учитель-слепошарик (слева)
Доброго дня ..
По USD|JPY sell limit не плохо было бы цена 119.72 тейк 118.90
Выделил ключевые уровни по фунту, жирным - переломные, тонкие - альтернативные.
А так же, предполагаемые куски движения, на которых можно заработать...
Предполагаю - движение вниз, а пока, болтанка в нейтральной зоне...
поправь 5625,5470,4900 4660+-10 зона
Это ты ему до конца года сразу рассказал?)))
на месяц=)
На вчерашний день по текущему контракту лоу на 1.5233, хай 1.5317, на сегодняшний по онлайн пока лоу 1.5199, хай 1.5306. Фьюч.
текущая ситуация...
У меня все наоборот, даже интересно)
ни на что не претендую, поглядим