FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 592
Круто фунт байщиков натянул.
)))
А что тут удивительного, они под потолком вверх рисуют, а у пола - вниз)
Поэтому блохоловство путь в никуда.
Залез в убытки
Молодец!
Потому что продал вместо того, чтобы купить?
При его торговле это ахрененная просадка.
Продаём USD/JPY ?
Он сказал вчерась, что входит в 3%. Так что выкрутится. )))
Это убийственная просадка.
Вот ничему жизнь людей не учит. Нахрена такими объемами влезать???
Каюсь, у меня тоже бывают конские лоты, но в таких случаях присутствует ВСЕГДА короткий стоп.
Вот ничему жизнь людей не учит. Нахрена такими объемами влезать???
