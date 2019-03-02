FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 592

Bicus:

Круто фунт байщиков натянул.

))) 

А что тут удивительного, они под потолком вверх рисуют, а у пола - вниз)

Поэтому блохоловство путь в никуда. 

 
Продаём  USD/JPY ?
 
Speculator_:

Залез в убытки  

 

 

Молодец! хи
 
Alexey:
Молодец!

Потому что продал вместо того, чтобы купить?

При его торговле это ахрененная просадка. 

 
21april:
Продаём  USD/JPY ?
Высадили по б.у. в 4 пункта. )))
 
stranger:

При его торговле это ахрененная просадка. 

Он сказал вчерась, что входит в 3%. Так что выкрутится. )))
 
Bicus:
Он сказал вчерась, что входит в 3%. Так что выкрутится. )))
Да пусть, жаль пацаненка, крутится как может)))
 
stranger:

Потому что продал вместо того, чтобы купить?

При его торговле это ахрененная просадка. 

Это убийственная просадка.  
 
Speculator_:
Это убийственная просадка.  

Вот ничему жизнь людей не учит. Нахрена такими объемами влезать???

Каюсь, у меня тоже бывают конские лоты, но в таких случаях присутствует ВСЕГДА короткий стоп. 

 
Bicus:

Вот ничему жизнь людей не учит. Нахрена такими объемами влезать???

Каюсь, у меня тоже бывают конские лоты, но в таких случаях присутствует ВСЕГДА короткий стоп. 

А я наоборот, когда конский - без стопа, но контролирен)
