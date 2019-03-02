FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 583

stranger:

опять людей в просаду загоняете?


 
Ishim:

по фунту прогноз вниз продолжение тренда. 

Это ты из носа выковырял?))))
 
Ishim:
какая разница лишь бы работала, твои прогнозы -0 или 1/100  (один раз угадал коррекцию фунта)
Я не занимаюсь прогнозами, а гадаешь ты.
 

сказка...


 
Ishim:
и я не занимаюсь, а ты тролль.
Соли фунт, я посмотрю это шоу 
 

Выделил ключевые уровни по фунту, жирным - переломные, тонкие - альтернативные.

А так же, предполагаемые куски движения, на которых можно заработать...

Предполагаю - движение вниз, а пока, болтанка в нейтральной зоне...


 
Сейчас ниже 5220 идти нельзя - там бабай...
 
только слепошарик не видит продаж по фунту в 5208
 
Lesorub:
только слепошарик не видит продаж по фунту в 5208
  
