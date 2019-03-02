FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 583
опять людей в просаду загоняете?
по фунту прогноз вниз продолжение тренда.
какая разница лишь бы работала, твои прогнозы -0 или 1/100 (один раз угадал коррекцию фунта)
сказка...
и я не занимаюсь, а ты тролль.
https://plus.google.com/u/0/114432511952546012947/videos
Выделил ключевые уровни по фунту, жирным - переломные, тонкие - альтернативные.
А так же, предполагаемые куски движения, на которых можно заработать...
Предполагаю - движение вниз, а пока, болтанка в нейтральной зоне...
только слепошарик не видит продаж по фунту в 5208