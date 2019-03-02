FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 594
Ну круто, что. Я так не умею.
)))
На мой взгляд советники и индикаторы мешают играть.
Доброго вечера ..Я закрыл фунт и купил ..тейк 50 пунктов
Истину глаголишь))) Поэтому Учитель Велик, у НЕГО нет индикаторов)))
Ладно, уговорили. Влез в GBPUSD.
А шо за черточки рисует Учитель?
И что ты стоп тот под самые я...а подтянул?)))))))))))))))))))))
Да достали б.у. в 1 пункт патамушта. )))
А т.п. тут скорее дежурный. Буду наблюдать. Если фунт дальше пойдет молодцевато, то пирамидку буду пытаться строить.
На сегодня потолок 5317.
Вливают дохло.