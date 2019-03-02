FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 594

Bicus:

Ну круто, что. Я так не умею.

))) 

На мой взгляд советники и индикаторы мешают играть.
 
Speculator_:
Истину глаголишь))) Поэтому Учитель Велик, у НЕГО нет индикаторов)))
 
azfaraon:
Доброго вечера ..Я закрыл фунт и купил ..тейк 50 пунктов 
А мне интересно - почему?
 
stranger:
А шо за черточки рисует Учитель?
 

Ладно, уговорили. Влез в GBPUSD.

 

 
Speculator_:
Да ОН как то объяснял, какие то трендовые с лоу и хаев, а как они строятся хз.
 
Bicus:

На 5310 тп поставь. И что ты стоп тот под самые я...а подтянул?)))))))))))))))))))))
 
stranger:
Да достали б.у. в 1 пункт патамушта. )))

А т.п. тут скорее дежурный. Буду наблюдать. Если фунт дальше пойдет молодцевато, то пирамидку буду пытаться строить. 

 
Bicus:

Да достали б.у. в 1 пункт патамушта. )))

На сегодня потолок 5317.

Вливают дохло. 

 
Шпилинг, шпокинг и прочие прелести для блохоловов)))))))
