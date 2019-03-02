FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 534
в профиль глянь там скрин есть =)
Нисходящий тренд не продолжается.
На каждом падении находятся те, кто сразу входит на покупку (на более выгодных уровнях).
Манипуляторы всё тыкают-тыкают на нисходящий тренд (приводят массу доводов в пользу ослабления), а сами же + крупнейшие центробанки мира, втихаря скупают золотишко в свои запасы по низким ценам.
Многие увлечены репатриацией своего золота из США (что меня удивляет... я думал в Америке золота не осталось. Они же не пускают в свои хранилища никого...).
Эти манипуляторы (в первую очередь крупнейшие банки США и Великобритании) много причин имеют для "сбития" цены. В том числе и желание закупиться подешевле...
Несмотря на зародившуюся тенденцию на укрепление доллара по всему спектру Рынка, цена на золото перестала ослабляться.
Усматриваются лишь краткосрочные откаты вниз, например, после выхода хорошей макростатистики по США. После отката - сразу находится контингент, который подбирает.
Это т.н. "Умные деньги".
Вчера, в Пятницу 6 Февраля 2015, опять вышли хорошие данные по США.
Но инфляция то не растет... Нет причин в ближайшем будущем поднимать процентную ставку. Это угроза для едва наметившегося экономического восстановления.
Но если присмотреться повнимательней - данные смешаны.
В сегодняшние дни в правлении ФЕДа (из тех, кто имеет право голоса) больше "голубей", чем "ястребов".
Доллар и без того укрепляется на одних только ожиданиях. А если еще и ставку повысить - это сразу затормозит экономический прогресс. Плюс цены на углеводороды сильно опустились, что не является предвестником инфляции. Весь 2015 год пройдет без повышения ставки. И EUR/USD если и будет продолжать ослабевать, то не из-за сильного доллара, а, из-за слабости самого Euro.
Кроме того, в Мире назревает нестабильность, какой мы еще не видели до сих пор.
И кризис 2008 года нам покажется цветочками по отношению к тому, что нас ждет.
Оглянитесь вокруг - сплошная нестабильность, очаги напряжения. Неопределенность и пузыри.
Любой задается вопросом - куда бы вложить деньги, что бы сохранить и приумножить несмотря ни на что...
Но не каждый помнит о том, что золото - единственный актив, который доказал свою надежность сквозь тысячелетия.
А бумажками можно только задницу подтирать. Тем более, что они ничем не обеспечены.
Считаю золото одним из недооценённых активов, о котором "Все" пока не помнят. Но вспомнят, когда "Умные деньги" уже будут в нем.
В следующем году и в ближайшие годы вы не сможете купить уже золото по этим ценам.
Останется только репу чесать и сожалеть. А те, кто захотят запрыгнуть на уже идущий поезд, не все смогут это сделать.
Торговать золотом - опасно. Позиции стоят дорого. Даже минимальные лоты. Тут нужен точный вход. Малый объём. Большая выдержка. И хороший прогноз.
Если входить не на откате - просадка будет ошеломительной. Не у каждого нервишки выдержат. А многих просто вынесет с Рынка ногами вперед.
Тогда и "блох ловить" не придется...
Ты все блох ловишь?
Присмотритесь к золотишку.
....................
Все верно, по золоту рассматривал минимум на который могут свозить перед ростом это 1180
у Ильи вроде тоже эта цифра есть?
Что касается США они сами себе прогноз дают, будь он трижды отрицательный, все равно будет положительный. Так как знают, что инвесторы зверь пугливый и в случае чего деру даст. Поэтому в кризисные моменты, у них прогнозы всегда положительные, а в положительные так себе, раз на раз не приходится.
Так что на их прогнозы ориентироваться не стоит. Блеф и показуха
У меня достаточность капитала позволяет даже добавляться. Но буду держать пока единственную минималку до тех пор, пока золото не подтвердит свой рост.
Для этого нужно:
- Золото должно отрасти существенно
- Золото должно упасть после выхода хорошей статистики по США
- Золото должно снова пойти в рост после падения
- Ещё один откат вниз после роста будет подтверждением на вход (можно будет добавиться)
По хронологии описанного.
Это прагматики, которые смотрят на Мир трезвым взглядом и понимают где ложь, а где истина.
Да, я тоже считаю уровень 1180 поддержкой (первого уровня). Но я не считаю это проблемой. Рынок волатилен. И 1180 не 1131 (второй уровень поддержки).
Прячь траву от них))) Вот цель твоей евры на ближайшие дни
Покупать как можно ниже и не париться.
Бакс Гитлер капут, коррекция.
В общем, все что ....USD buy, USD... sell.
И йена 107.
в ближайшее время увидим и проверим, что лучше отрабатывает на рынке:
1. цена и настроение движения
или же
2. объёмы торгов:"USD... sell.
И йена 107. "
Потом проанализируем данную ситуацию по завершению...
Можно и с текущей цены купить, так как 1237 тоже зона покупок, думаю от нее и может отскочить, а так на ближайшее время первая цель 1312-20
Так же, нельзя забавляться с объемами (добавляться не вовремя, открываться крупным лотом)...
Если и будет откат еще ниже - то не на долго.
Для успешного прохождения просадки нужен маленький лот.
Тут жадничать не стоит, т.к. любая самая маленькая по объему позиция, при выстреле Рынка в нужную сторону, принесет существенную прибыль.
Трейдер будет вознагражден за самоконтроль.