Alexey:
Я посмотрел общею статистику, на евроенке, он идет на разворот, от кризиса фокусимы, к кризису 2008, что и ожидается. А евробакс идет к кризису 2000, они хотят обновить 15 летний минимум, от сюда и резкие скачки, потому что сажают в принудительном порядке. Ну и походу ломают анализ стратегам.

боюсь показаться смешным . но при принудительном разве не должны быть обьемы побольше? так то  в 2110-11 самые большие, или я не туда смотрю?

 
кризис политический, амеры сколько успели взяли. похоже что всё . (готовте баи, а мишки - депозиты)

доп. прошлые далёкие вершины чисто для разводов там никого нет. 

 
wild_hedgehog:

боюсь показаться смешным . но при принудительном разве не должны быть обьемы побольше? так то  в 2110-11 самые большие, или я не туда смотрю?


Такие на минутах пойдут, в прошлом месяце таких было около 5 и все в одну сторону.

[Удален]  

уряяяяяя.... Огромное спасибо Артёму !!!!!!!!!! после недельных мучений мы победили индикатор=)

 

теперь сигнал будет  готов на 90%. останутся маленькие штришки =)

Speculator_:
 
Не лопни деточка :)
 
он наверное выпил ))) (... и закурил)
 

 

Заберу 24$ (1500 RUB) спать пойду.

 
Забери пока не поздно.
 
Alexey:
Не лопни деточка :)
Я на минутном графике торгую. Но Ваш пост про глобальный кризис прям как сводки с теле новостей.  
