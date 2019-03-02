FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 530
Я посмотрел общею статистику, на евроенке, он идет на разворот, от кризиса фокусимы, к кризису 2008, что и ожидается. А евробакс идет к кризису 2000, они хотят обновить 15 летний минимум, от сюда и резкие скачки, потому что сажают в принудительном порядке. Ну и походу ломают анализ стратегам.
боюсь показаться смешным . но при принудительном разве не должны быть обьемы побольше? так то в 2110-11 самые большие, или я не туда смотрю?
кризис политический, амеры сколько успели взяли. похоже что всё . (готовте баи, а мишки - депозиты)
доп. прошлые далёкие вершины чисто для разводов там никого нет.
Такие на минутах пойдут, в прошлом месяце таких было около 5 и все в одну сторону.
уряяяяяя.... Огромное спасибо Артёму !!!!!!!!!! после недельных мучений мы победили индикатор=)
теперь сигнал будет готов на 90%. останутся маленькие штришки =)
Не лопни деточка :)
Заберу 24$ (1500 RUB) спать пойду.
Не лопни деточка :)