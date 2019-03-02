FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 535

Myth63:
Старый, видел какой индюк забацали???
Так давай его сюда, все лучшее детям))) Или ты хочешь, чтобы отроки так и блуждали в потемках?)))
 
Spekul:

Все верно, по золоту рассматривал минимум на который могут свозить перед ростом это 1180

у Ильи вроде тоже эта цифра есть?

Вряд ли оно даст вам 1180. 

 
SEVER11:

в ближайшее время увидим и проверим, что лучше отрабатывает на рынке:

1. цена и настроение движения

или же

2. объёмы торгов:"USD... sell. 

И йена 107. "

Потом проанализируем данную ситуацию по завершению...

Гуд. Может к 123 и буде какое то дохлое движение, но выше в упор не вижу.
 
https://www.mql5.com/ru/forum/40293/page14
Почитайте на этой странице последний пост. Это мой ответ на пост от Myth63 (7 пост на этой сранице: https://www.mql5.com/ru/forum/40293/page3).
Если вы не уверены в своем прогнозе - не делайте его.
Молчание - золото.
Еще раз повторю для особо умных - никогда не торгуйте против основного тренда.
Никогда.
 
stranger:

Вряд ли оно даст вам 1180. 

По вашему усмотрению, куда сходим?
Ваше мнение важно.
 
Globtroter:
Золотом торгую не первый год. Знаю насколько опасно входить не на откатах.
Так же, нельзя забавляться с объемами (добавляться не вовремя, открываться крупным лотом)...
Если и будет откат еще ниже - то не на долго.
Для успешного прохождения просадки нужен маленький лот.
Тут жадничать не стоит, т.к. любая самая маленькая по объему позиция, при выстреле Рынка в нужную сторону, принесет существенную прибыль.
Трейдер будет вознагражден за самоконтроль.

Истину глаголишь)

Миф вам в пример, пох все эти входы с короткими стопами, да и сами стопы, позу надо набирать на окончании падения и с умом, без всяких стопов. 

 
Globtroter:
По вашему усмотрению, куда сходим?
Ваше мнение важно.
Думаю к полтора, но это на глаз, так как ним не торгую и не слежу вообще, так что в данном случае мое мнение ничего не стоит.
 
Spekul:
Можно и с текущей цены купить, так как 1237 тоже зона покупок, думаю от нее и может отскочить, а так на ближайшее время первая цель 1312-20

согласен

и сетапчик организовали соответствующий:

а низы будут взяты, все условия созданы и на графике прекрасно видны...

 

Вот чего здесь не покупать? Потому что "тренд вниз"?)))

Да пох тот тренд) 

 Расколбасят, лишних выкинут, "трендунов" загонят в продажи по самые, вот и вся любовь.

 

А может рвонут сразу, так что у любителей "по тренду" позвоночник в трусы упадет) 

 
Globtroter:
Золотом торгую не первый год. Знаю насколько опасно входить не на откатах.
Так же, нельзя забавляться с объемами (добавляться не вовремя, открываться крупным лотом)...
Если и будет откат еще ниже - то не на долго.
Для успешного прохождения просадки нужен маленький лот.
Тут жадничать не стоит, т.к. любая самая маленькая по объему позиция, при выстреле Рынка в нужную сторону, принесет существенную прибыль.
Трейдер будет вознагражден за самоконтроль.
Или наказан за недопонимание.
