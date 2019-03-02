FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 535
Старый, видел какой индюк забацали???
Все верно, по золоту рассматривал минимум на который могут свозить перед ростом это 1180
у Ильи вроде тоже эта цифра есть?
Вряд ли оно даст вам 1180.
в ближайшее время увидим и проверим, что лучше отрабатывает на рынке:
1. цена и настроение движения
или же
2. объёмы торгов:"USD... sell.
И йена 107. "
Потом проанализируем данную ситуацию по завершению...
Почитайте на этой странице последний пост. Это мой ответ на пост от Myth63 (7 пост на этой сранице: https://www.mql5.com/ru/forum/40293/page3).
Если вы не уверены в своем прогнозе - не делайте его.
Молчание - золото.
Еще раз повторю для особо умных - никогда не торгуйте против основного тренда.
Никогда.
Золотом торгую не первый год. Знаю насколько опасно входить не на откатах.
Так же, нельзя забавляться с объемами (добавляться не вовремя, открываться крупным лотом)...
Если и будет откат еще ниже - то не на долго.
Для успешного прохождения просадки нужен маленький лот.
Тут жадничать не стоит, т.к. любая самая маленькая по объему позиция, при выстреле Рынка в нужную сторону, принесет существенную прибыль.
Трейдер будет вознагражден за самоконтроль.
Истину глаголишь)
Миф вам в пример, пох все эти входы с короткими стопами, да и сами стопы, позу надо набирать на окончании падения и с умом, без всяких стопов.
По вашему усмотрению, куда сходим?
Ваше мнение важно.
Можно и с текущей цены купить, так как 1237 тоже зона покупок, думаю от нее и может отскочить, а так на ближайшее время первая цель 1312-20
согласен
и сетапчик организовали соответствующий:
а низы будут взяты, все условия созданы и на графике прекрасно видны...
Вот чего здесь не покупать? Потому что "тренд вниз"?)))
Да пох тот тренд)
Расколбасят, лишних выкинут, "трендунов" загонят в продажи по самые, вот и вся любовь.
А может рвонут сразу, так что у любителей "по тренду" позвоночник в трусы упадет)
