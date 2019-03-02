FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 532

Ну что, переговоры закончились, Евра сформировала 4 разнонаправленные свечи, результат в воскресенье по сотику, ждемс...


а заберут и низа и верха свечей...

 
это консолидация, представляю себе импульс от неё ))

 
он наверное выпил ))) (... и закурил)

Прячь траву от них))) Вот цель твоей евры на ближайшие дни

 

Покупать как можно ниже и не париться. 

Бакс Гитлер капут, коррекция. 

В общем, все что ....USD buy, USD... sell. 

И йена 107. 

 

 

СОТ по фунту

 

 

лапша, кушайте)

 

 
Цель гораздо ниже,  где то 1.1180. Иначе я просто разбогатею, а такого допустить нельзя ни в коем случае.
 
Ребята, я вам показываю реальную ситуацию, а ваши фантазии на эту тему рад буду выслушать)))

Я вообще то под ближайшей целью имел в виду 1.1647.

 
С чего у вас такой прогноз, объяснить можете?
 
не а)
 
Я буду очень рад, если он до туда дойдет или хотя бы до 1.1550, у меня там 8 локов ждут, на общий объем 3.2 лота, я даже готов в продажу уйти, лишь бы он туда вернулся. Но мой прогноз говорит что это была коррекция, перед перед очередным падением.
