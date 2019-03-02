FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 532
Ну что, переговоры закончились, Евра сформировала 4 разнонаправленные свечи, результат в воскресенье по сотику, ждемс...
а заберут и низа и верха свечей...
это консолидация, представляю себе импульс от неё ))
он наверное выпил ))) (... и закурил)
Прячь траву от них))) Вот цель твоей евры на ближайшие дни
Покупать как можно ниже и не париться.
Бакс Гитлер капут, коррекция.
В общем, все что ....USD buy, USD... sell.
И йена 107.
СОТ по фунту
лапша, кушайте)
Цель гораздо ниже, где то 1.1180. Иначе я просто разбогатею, а такого допустить нельзя ни в коем случае.
Ребята, я вам показываю реальную ситуацию, а ваши фантазии на эту тему рад буду выслушать)))
Я вообще то под ближайшей целью имел в виду 1.1647.
С чего у вас такой прогноз, объяснить можете?
Я вообще то под ближайшей целью имел в виду 1.1647.