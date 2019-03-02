FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 540
Хе=) вот как получилось =)
Понимаешь какое тут дело, если будущее движение на неделю с точностью до пипки не нарисуешь, то отроки не поймут)))
Вот на мт5 мне тупому уже объяснили, что объем здесь наторгован для похода вниз, аргумент - потому что тренд)))
так какого пса фунт вниз съехал от этой цены, где ничего не было?
он сходил проверить, нет ли точно там ничего =)
А если так, то я про 5225 предупреждал что туда придётся вернутся.... скрин посмотри за среду мой. ( это правило денег)
а почему он туда должен был вернуться?
Илья, тащи собачку к Учителю и ищите там вдвоем ту блоху, что укусила ее перед смертью, ОН тебе поможет, у НЕГО опыт)
для вас сколько не блоха?
а почему он туда должен был вернуться?