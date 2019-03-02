FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 540

Myth63:

Хе=) вот как получилось =) 

Понимаешь какое тут дело, если будущее движение на неделю с точностью до пипки не нарисуешь, то отроки не поймут)))

Вот на мт5 мне тупому уже объяснили, что объем здесь наторгован для похода вниз, аргумент - потому что тренд))) 

[Удален]  
stranger:

у меня пока стрелочки вниз нету=)
 
stranger:

так какого пса фунт вниз съехал от этой цены, где ничего не было?


[Удален]  
Lesorub:

так какого пса фунт вниз съехал от этой цены, где ничего не было?


он сходил проверить, нет ли точно там ничего =) 

А если так, то я про 5225 предупреждал что туда придётся вернутся.... скрин посмотри за среду мой. ( это правило денег)

 
Myth63:

а почему он туда должен был вернуться?

 
Lesorub:

так какого пса фунт вниз съехал от этой цены, где ничего не было?


Илья, тащи собачку к Учителю и  ищите там вдвоем ту блоху, что укусила ее перед смертью, ОН тебе поможет, у НЕГО опыт)
 
Myth63:

Он еще и к 50 с чем то может вернуться, они тут не один депо закопают)
 
Myth63:

Хе=) вот как получилось =) 

фрокталы, ток в виде стрелок...
 
stranger:
Илья, тащи собачку к Учителю и  ищите там вдвоем ту блоху, что укусила ее перед смертью, ОН тебе поможет, у НЕГО опыт)

для вас сколько не блоха?


 
Lesorub:

а почему он туда должен был вернуться?

Чтоб блохоловов отшпокать))))))))
