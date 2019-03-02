FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 533

Вот эти уровни будут отработаны по любому

 

поддержка

 

А там уже маячит следующий, на 1.1816. 

 
По поводу - почему. Вся ветка ссылками завалена, читайте, считайте, думайте.
 
По поводу - почему. Вся ветка ссылками завалена, читайте, считайте, думайте.
Ну тогда будем наедятся, что ваш прогноз себя оправдает, а то он вроде поднялся как вы и говорили и тут же опустился как я и говорил.
 
Ну тогда будем наедятся, что ваш прогноз себя оправдает, а то он вроде поднялся как вы и говорили и тут же опустился как я и говорил.

Многие тут заработали ловя такие движения? Никто. 

Прогноз слово вообще гадкое, никогда не занимался.

 
Прогноз слово вообще гадкое, никогда не занимался.

Прогноз слово гадкое, но оно дает направление.
Старый, видел какой индюк забацали???
 
Старый, видел какой индюк забацали???
Ну тогда, всем покажите!
Ну тогда, всем покажите!
в профиль глянь там скрин есть =)
сегодня и завтра буду вбивать историю =) вчер посчитал ради прикола 72000 циферок надо вкалачивать =)

потом по истории ещё прикрутить стрелочек по условиям что увижу часто повторяющимися=) 

 
Speculator_:

 

Заберу 24$ (1500 RUB) спать пойду.

Ты все блох ловишь?


