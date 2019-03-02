Прогноз слово гадкое, но оно дает направление.

FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 533
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот эти уровни будут отработаны по любому
поддержка
А там уже маячит следующий, на 1.1816.
По поводу - почему. Вся ветка ссылками завалена, читайте, считайте, думайте.
Ну тогда будем наедятся, что ваш прогноз себя оправдает, а то он вроде поднялся как вы и говорили и тут же опустился как я и говорил.
Многие тут заработали ловя такие движения? Никто.
Прогноз слово вообще гадкое, никогда не занимался.
Многие тут заработали ловя такие движения? Никто.
Прогноз слово вообще гадкое, никогда не занимался.
Старый, видел какой индюк забацали???
Ну тогда, всем покажите!
сегодня и завтра буду вбивать историю =) вчер посчитал ради прикола 72000 циферок надо вкалачивать =)
потом по истории ещё прикрутить стрелочек по условиям что увижу часто повторяющимися=)
Заберу 24$ (1500 RUB) спать пойду.
Ты все блох ловишь?