Globtroter:
По вашему усмотрению, куда сходим?
Ваше мнение важно.

Вообще эксперт по золоту Айдлер, но он забанен, многое может рассказать если захочет

 
Myth63:

потерпите=) сегодня завтра вкачаю историю и посмотрим. но на флете хорошо показывает =) он конечно без определённого дополнения слабее но всёже =) для интродэя и краткосрока вполне себе =)

Да шучу я, ты его выложишь, посмотрят, покрутят, скажут что сливная муйня и выбросят)))
 
stranger:
Тебе Айдлер что говорил? Блох не ловить!!! 
Он вам писал, что войнушка идет, ничего пока в Европе не изменилось...
Alexey:
Стрелочки говорят взгляни сюда, а там пока еще ни о чем не говорит. есть какие то зоны но они тоже ни о чем не говорят.
нет =) они рекомендуют открыть позу в направлении указанного стрелочкой=)
 
Myth63:
нет =) они рекомендуют открыть позу в направлении указанного стрелочкой=)
Тогда понятно, а области о чем говорят?
 

Илья, ума большого не надо, все вот эти палки будут закрыты, и быстро, покупай спокойно и меньше блох на дохлых собачках разглядывай, тем более ОН благословил)))

 

 
Globtroter:
Золотом торгую не первый год. Знаю насколько опасно входить не на откатах.
Так же, нельзя забавляться с объемами (добавляться не вовремя, открываться крупным лотом)...
Если и будет откат еще ниже - то не на долго.
Для успешного прохождения просадки нужен маленький лот.
Тут жадничать не стоит, т.к. любая самая маленькая по объему позиция, при выстреле Рынка в нужную сторону, принесет существенную прибыль.
Трейдер будет вознагражден за самоконтроль.
Сам я редко вхожу по золоту но наблюдаю регулярно, все верно так как именно на шпильках формируются более выгодные входы, проверено на личном опыте
 
Lesorub:
Он вам писал, что войнушка идет, ничего пока в Европе не изменилось...
Я бы тебе рассказал, что будет дальше, но меня забанят 
Alexey:
Тогда понятно, а области о чем говорят?

области=) эта сама суть сигнала, на них построена новая моя система краткосрочной торговли и они наносятся в ручную=)

Кстате, народ тут говорил что депо резиновое у меня=) , так вот, я урезал его до минимальных значений и веду на нём торговлю.

Myth63:

области=) эта сама суть сигнала, на них построена новая моя система краткосрочной торговли и они наносятся в ручную=)

Да это и не краткосрочная даже, блошиная)
