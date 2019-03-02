FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 537
По вашему усмотрению, куда сходим?
Ваше мнение важно.
Вообще эксперт по золоту Айдлер, но он забанен, многое может рассказать если захочет
потерпите=) сегодня завтра вкачаю историю и посмотрим. но на флете хорошо показывает =) он конечно без определённого дополнения слабее но всёже =) для интродэя и краткосрока вполне себе =)
Тебе Айдлер что говорил? Блох не ловить!!!
Стрелочки говорят взгляни сюда, а там пока еще ни о чем не говорит. есть какие то зоны но они тоже ни о чем не говорят.
нет =) они рекомендуют открыть позу в направлении указанного стрелочкой=)
Илья, ума большого не надо, все вот эти палки будут закрыты, и быстро, покупай спокойно и меньше блох на дохлых собачках разглядывай, тем более ОН благословил)))
Золотом торгую не первый год. Знаю насколько опасно входить не на откатах.
Так же, нельзя забавляться с объемами (добавляться не вовремя, открываться крупным лотом)...
Если и будет откат еще ниже - то не на долго.
Для успешного прохождения просадки нужен маленький лот.
Тут жадничать не стоит, т.к. любая самая маленькая по объему позиция, при выстреле Рынка в нужную сторону, принесет существенную прибыль.
Трейдер будет вознагражден за самоконтроль.
Он вам писал, что войнушка идет, ничего пока в Европе не изменилось...
Тогда понятно, а области о чем говорят?
области=) эта сама суть сигнала, на них построена новая моя система краткосрочной торговли и они наносятся в ручную=)
Кстате, народ тут говорил что депо резиновое у меня=) , так вот, я урезал его до минимальных значений и веду на нём торговлю.
