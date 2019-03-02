FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 539

Новый комментарий
[Удален]  

мдя, меня уже штырит от циферок=) 

 

надо ещё будет кое какие условия вписать, чтобы от лишних стрелочек избавится и давать рекомендационные уровни=) 

 
Myth63:

мдя, меня уже штырит от циферок=) 

 

надо ещё будет кое какие условия вписать, чтобы от лишних стрелочек избавится и давать рекомендационные уровни=) 

Так всегда, с начало стрелочек не хватает, потом их через чур много.
[Удален]  
Alexey:
Так всегда, с начало стрелочек не хватает, потом их через чур много.
так оно и пишется сначало с максимальным количеством стрелочек без фильтров=) 
 
Myth63:

мдя, меня уже штырит от циферок=) 

 

надо ещё будет кое какие условия вписать, чтобы от лишних стрелочек избавится и давать рекомендационные уровни=) 

Да уж.

ОИ

V

 

Думаю видно, что ниже 50 ОИ  есть, а объемов ма?)  Вернее они намного меньше "зеленых")

 

 

И профиль фьюча вам в помоч.

 

Если и после этого будут возражения, то к инакомыслящим будут применяться розги  

[Удален]  
stranger:

И профиль фьюча вам в помоч.

 

Если и после этого будут возражения, то к инакомыслящим будут применяться розги  

сбацал фунта =) правдо только с сентября=)
 
stranger:

И профиль фьюча вам в помоч.

 

Если и после этого будут возражения, то к инакомыслящим будут применяться розги  

Ё =(  Шедевр
[Удален]  
stranger:

Если и после этого будут возражения, то к инакомыслящим будут применяться розги  

это уже старо.... совсем старый видать... Щас трэнд это САНКЦИИ =)
 
Myth63:
это уже старо.... совсем старый видать... Щас трэнд это САНКЦИИ =)
Тренд это бабки, а чем их объясняют это лирика.
[Удален]  

Хе=) вот как получилось =) 

1...532533534535536537538539540541542543544545546...2119
Новый комментарий