[Удален]  
stranger:
Да это и не краткосрочная даже, блошиная)
интро дей, итро неделька =)
 
Myth63:
Интровик)

Мож Икаром назовешь?)  

На следующую неделю по фунту выложи, плиз. 

 
Myth63:

области=) эта сама суть сигнала, на них построена новая моя система краткосрочной торговли и они наносятся в ручную=)

Так, что они все таки показываю, какой сигнал? Сигнал паама?
 
Alexey:
Это просто торговля от уровня к уровню, а стрелочка показывает направление.

Например, прямоугольник, стрелочка вниз, цена растет, набираешь позы в селл, вверх - наоборот. 

[Удален]  
stranger:

что выложить то ?? =) я ещё не садился=) в воскрксенье вечерком посчитаю что нить и выложу=)))

Сегодня выходной и работай заниматся вломы=) один законный выходной в конце концов=)

а так просто пообщатся заскочил =) 

 
stranger:

Теперь понятно
[Удален]  
Alexey:
граница недельного канала=)) поройся, я историю этих зон скидывал по 4 парам и посматри как она (цена)  в этих зонах ходит.
 

срелочку забыл) 

[Удален]  
stranger:

прогресируешь как индикатор =))))
 

Идите картинки смотрите, пользы больше чем блох на дохлых собачках)

http://www.timingcharts.com/ 

