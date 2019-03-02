FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 529

Ishim:

 

Растешь, Сенсей, растешь))) Блохи стали жииирррныые)))
 
Speculator_:
Таких правил не бывает!
у меня статистика , все как по нотам неделю именно так и выходит , если бы стояла отложка на бай -не дошло бы 2 пункта и ушло верх
 
stranger:
да неее всё по старому  - волатильность повышенная.
 
stranger:
Да не боись, может еще все наладится и помянем его)))
Вашими молитвами, это не исключено :)
 


закрыл ,щас в верх потулит

 
Ishim:

 

Или наоборот, сейчас как раз, до 15 летнего минимума, не далеко всего каких то 2000 пп.
 
Alexey:
Уже писал "баян"  будет, на йенке был посмотрите Н1, на евройене скрин, теперь и на евре/бакс - баян. (я конечно его не торгую из ума ещё не выжил - а вы как хотите)

 
wild_hedgehog:
Это сказывается психологическая усталость состояние стресса. Нужно отдохнуть от рынка, на пару недель забыть что существует рынок. После отдыха Вы почувствуете прилив сил.    
 

30$ Набрал. До закрытия ещё полтора часа 

 

 
Ishim:

Я посмотрел общею статистику, на евроенке, он идет на разворот, от кризиса фокусимы, к кризису 2008, что и ожидается. А евробакс идет к кризису 2000, они хотят обновить 15 летний минимум, от сюда и резкие скачки, потому что сажают в принудительном порядке. Ну и походу ломают анализ стратегам.
