FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 529
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Таких правил не бывает!
Растешь, Сенсей, растешь))) Блохи стали жииирррныые)))
Да не боись, может еще все наладится и помянем его)))
закрыл ,щас в верх потулит
Или наоборот, сейчас как раз, до 15 летнего минимума, не далеко всего каких то 2000 пп.
Уже писал "баян" будет, на йенке был посмотрите Н1, на евройене скрин, теперь и на евре/бакс - баян. (я конечно его не торгую из ума ещё не выжил - а вы как хотите)
у меня статистика , все как по нотам неделю именно так и выходит , если бы стояла отложка на бай -не дошло бы 2 пункта и ушло верх
30$ Набрал. До закрытия ещё полтора часа
Уже писал "баян" будет, на йенке был посмотрите Н1, на евройене скрин, теперь и на евре/бакс - баян. (я конечно его не торгую из ума ещё не выжил - а вы как хотите)