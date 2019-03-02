FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 528
Ну вот, евробакс вернулся вспять на 1.13 а говорили в рост пойдет, реж убытки или прощайся с депозитом, на изжогу чуть не посадили. Сейчас дотяну к 1.12, а там хоть потоп.
Золотник там маловат, особо там пока не подымешься в "шортах":
а здесь все же вверх однако и не спорьте... :0))
У меня важная дилемма 20 баксав забрать или лося дождаться на чудо и не надеюсь
Ishim:
Вероятней всего так уважаемый
все просто, у меня висит бай , если закрою -пойдет в верх. не закрою - пойдет в низ )