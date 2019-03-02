FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 528

Alexey:
Ну вот, евробакс вернулся вспять на 1.13 а говорили в рост пойдет, реж убытки или прощайся с депозитом, на изжогу чуть не посадили. Сейчас дотяну к 1.12, а там хоть потоп.
Да не боись, может еще все наладится и помянем его)))
 
SEVER11:

Золотник там маловат, особо там пока не подымешься в "шортах":

 а здесь все же вверх однако и не спорьте... :0))


У ранда перехай очень маловероятен, 0.0000......%
 
Вероятней всего от 1.1300 к 1.1500  Покупать надо немного по ниже.
[Удален]  
по евре я писал возможную цель по низам....
 
У меня важная дилемма 20 баксав забрать или лося дождаться на чудо и не надеюсь

 

 

Ishim:

 


 

 

Вероятней всего так уважаемый   

 
Speculator_:

 

Вероятней всего так уважаемый   

это не существенно пусть будет так.
 
все просто, у меня висит бай  , если закрою -пойдет в верх. не закрою - пойдет в низ )
 
wild_hedgehog:
все просто, у меня висит бай  , если закрою -пойдет в верх. не закрою - пойдет в низ )
Таких правил не бывает!
