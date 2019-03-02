FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 527

stranger:
Как он туда из Киева попал?)))
призвали=)
 
Myth63:
призвали=)
Щас прийдет всем вставит)))
 
stranger:
В ранд. Он там озолотился)

Золотник там маловат, особо там пока не подымешься в "шортах":

 а здесь все же вверх однако и не спорьте... :0))


 
SEVER11:

Золотник там маловат, особо там пока не подымешься в "шортах":

 а здесь все же вверх однако и не спорьте... :0))


Вот этот кусочек вниз на ранде это как 10 фигур на любой другой паре)
 

Поддержка, дети мои))))

 

 

Не удержалась поддержка - купил - только в районе прошлого минимума по Н4 - сорри - у меня сделка - только по йоре - а не по фунту :))

 
Айдлер, ау
 
Ну вот, евробакс вернулся вспять на 1.13 а говорили в рост пойдет, реж убытки или прощайся с депозитом, на изжогу чуть не посадили. Сейчас дотяну к 1.12, а там хоть потоп.
 
не рано резать?
