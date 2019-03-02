FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 527
Как он туда из Киева попал?)))
Как он туда из Киева попал?)))http://yandex.ua/video/search?p=1&filmId=pJf18h7J0Cw&text=%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5&_=1423243254454
я так понимаю имелось в виду
призвали=)
В ранд. Он там озолотился)
Золотник там маловат, особо там пока не подымешься в "шортах":
а здесь все же вверх однако и не спорьте... :0))
Поддержка, дети мои))))
Не удержалась поддержка - купил - только в районе прошлого минимума по Н4 - сорри - у меня сделка - только по йоре - а не по фунту :))
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
EURUSD, H1, 2015.02.06
InstaForex Group, MetaTrader 4, Real