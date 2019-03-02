FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 536
Или наказан за недопонимание.
Вряд ли оно даст вам 1180.
был уже план по нему, а это с корректировкой
всем удачи, ушёл дела творить
А для каких целей он предназначен, что показывает?
а стрелочки для чего по твоему? =)
Посчитай сколько потерял на стопах за прошлый год и прикинь, можно раз, два, три руками закрыть крупный убыток?
Вот чего здесь не покупать? Потому что "тренд вниз"?)))
Да пох тот тренд)
Расколбасят, лишних выкинут, "трендунов" загонят в продажи по самые, вот и вся любовь.
А может рвонут сразу, так что у любителей "по тренду" позвоночник в трусы упадет)
позвоночник в труселя - это сильно...
накрячат байщика...
Индикатор где???!!!!
потерпите=) сегодня завтра вкачаю историю и посмотрим. но на флете хорошо показывает =) он конечно без определённого дополнения слабее но всёже =) для интродэя и краткосрока вполне себе =)