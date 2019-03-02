FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 536

Alexey:
Или наказан за недопонимание.
Посчитай сколько потерял на стопах за прошлый год и прикинь, можно раз, два, три руками закрыть крупный убыток?
 
stranger:

Вряд ли оно даст вам 1180. 

был уже план по нему, а это с корректировкой

всем удачи, ушёл дела творить

Alexey:
А для каких целей он предназначен, что показывает?
а стрелочки для чего по твоему? =)
 
SEVER11:

Может и так, нарисуй фунт, плиз.
 
Индикатор где???!!!! 
 
stranger:
Посчитал и прикинул на стопах -0, а руками, дал пару раз осечку -350 + -4.37= -354.7 правда -350 это осечка уже этого года, но думаю можно списать в прошлый, для солидности.
 
stranger:

Вот чего здесь не покупать? Потому что "тренд вниз"?)))

Да пох тот тренд) 

 Расколбасят, лишних выкинут, "трендунов" загонят в продажи по самые, вот и вся любовь.

 

А может рвонут сразу, так что у любителей "по тренду" позвоночник в трусы упадет) 

позвоночник в труселя - это сильно...

накрячат байщика...


 
Myth63:
а стрелочки для чего по твоему? =)
Стрелочки говорят взгляни сюда, а там пока еще ни о чем не говорит. есть какие то зоны но они тоже ни о чем не говорят.
 
Lesorub:

позвоночник в труселя - это сильно...

накрячат байщика...


Тебе Айдлер что говорил? Блох не ловить!!! 
stranger:
Индикатор где???!!!! 

потерпите=) сегодня завтра вкачаю историю и посмотрим. но на флете хорошо показывает =) он конечно без определённого дополнения слабее но всёже =) для интродэя и краткосрока вполне себе =)

