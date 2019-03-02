FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 514
"а мы с тобой раз не слышим и не можем торговать" вот на это ваше выражение (мы не можем торговать - мы с тобой) я и ответил. По моему всё лаконично - ничо личного. Успехов!
Говорят "это каток, откуда тут рыба !?"
Слышит "это каток,тут рыба!"
Наверное дальний родственник моей жены ))
Успехов и тебе.
это я сам решу, а статистика нужна вам! (да - троллить статистика не нужна)
Да дятел ты звычайный)))) Что ты носишься со своими прогнозами и статистикой? Результат минус и ты хоть на ушах ходи) Дятлы только прогнозы торгуют. Если были условия на том же фунте на 1.50, то они были, а черточки свои сколько не рисуй, торговать ты не научишься. Прогноз это предполагаемое движение, есть опорные точки, если цена дошла до точки, а условий для сделки нет, то нет и сделки. Ты этого не видишь, а тупо открываешь сделку, результат - минус. Иди понось дальше))))
То что я говорил, что у тебя можно научиться, так это правда, посмотреть и не делать как ты, и все будет гуд)))))
На лбу себе запиши, чтоб не забыть. Опорная точка и условие=сделка.
Ниже допиши буковками помельче, чтобы умесилось, торговые решения, основываясь только на графиках ниже дневного, принимает шелупонь безмозглая.
да ладно, в моск КУКЛУ вы не влезите, а значит на равных со всеми условиях
чем мерить - вопрос открытый...
Илья, вы ни хрена не видите только из-за своей лени.
И успокаиваете сами себя тем, что и все вокруг точно также.
да понятно, 95% лентяев на базаре груши околачивают
вам ликвидность создают...
когда на остров пригласите?
ну вот, отстутствовал часик=) а тут уже какахами кидаются во все стороны=)
мне это не нужно...
пишу о том, что пролетите не хуже любого другого
с теми же ауди и киви к евре
чем там путоколы трендели по росту и вашим продажам?
если и запрыгнули в фунта, то повезло позавчера...
седня сольете...
Илья, Айдлер ранд купил против бакса на прошлой неделе. Ты знаешь почему, график его хоть смотрел? Нет. Пара человек здесь может глянула. Критериями сегодня-завтра если руководствоваться, то сольешь.
он про того зара мне давным давно сказал, все я смотрел...
и вы на него не перепрыгивайте
точно также почти и про евру к киви с ауди писали...
так что не нуно здесь лепить горбатого, что задумали толстосумы, мало кто знает
потому и пишу, чем мерить, проблему каждый решает сам...