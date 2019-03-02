FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 514

Новый комментарий
 
Ishim:
"а мы с тобой раз не слышим и не можем торговать" вот на это ваше выражение (мы не можем торговать - мы с тобой)  я и ответил. По моему всё лаконично - ничо личного. Успехов!

Говорят  "это каток, откуда тут рыба !?" 

Слышит  "это каток,тут рыба!"

Наверное дальний родственник моей жены ))

Успехов и тебе.

 
Ishim:
это я сам решу, а статистика нужна вам! (да - троллить статистика не нужна)

Да дятел ты звычайный)))) Что ты носишься со своими прогнозами и статистикой? Результат минус и ты хоть на ушах ходи) Дятлы только прогнозы торгуют. Если были условия на том же фунте на 1.50, то они были, а черточки свои сколько не рисуй, торговать ты не научишься. Прогноз это предполагаемое движение, есть опорные точки, если цена дошла до точки, а условий для сделки нет, то нет и сделки. Ты этого не видишь, а тупо открываешь сделку, результат - минус. Иди понось дальше))))

   То что я говорил, что у тебя можно научиться, так это правда, посмотреть и не делать как ты, и все будет гуд))))) 

На лбу себе запиши, чтоб не забыть. Опорная точка и условие=сделка. 

Ниже допиши буковками помельче, чтобы умесилось, торговые решения, основываясь только на графиках ниже дневного, принимает шелупонь безмозглая. 

 

да ладно, в моск  КУКЛУ вы не влезите, а значит на равных со всеми условиях

чем мерить - вопрос открытый...


 
Lesorub:

да ладно, в моск  КУКЛУ вы не влезите, а значит на равных со всеми условиях

чем мерить - вопрос открытый...


Илья, вы ни хрена не видите только из-за своей лени.

И успокаиваете сами себя тем, что и все вокруг точно также. 

 
2015.02.06 11:35:31 *Годовой дефицит внешней торговли товарами Великобритании достиг самого высокого уровня с 1998 г
Dow Jones Newswires
 
stranger:
Илья, вы ни хрена не видите только из-за своей лени.

да понятно, 95% лентяев на базаре груши околачивают

вам ликвидность создают...

когда на остров пригласите?

[Удален]  
ну вот, отстутствовал часик=) а тут уже какахами кидаются во все стороны=)
 
Myth63:
ну вот, отстутствовал часик=) а тут уже какахами кидаются во все стороны=)
Можешь толкнуть речь отрокам, Учителя записываем в их компанию, а то я подустал с ними)))
 
stranger:

Илья, вы ни хрена не видите только из-за своей лени.

И успокаиваете сами себя тем, что и все вокруг точно также. 

мне это не нужно...

пишу о том, что пролетите не хуже любого другого

с теми же ауди и киви к евре

чем там путоколы трендели по росту и вашим продажам?

если и запрыгнули в фунта, то повезло позавчера...

седня сольете...

 
stranger:
Илья, Айдлер ранд купил против бакса на прошлой неделе. Ты знаешь почему, график его хоть смотрел? Нет. Пара человек здесь может глянула. Критериями сегодня-завтра если руководствоваться, то сольешь.

он про того зара мне давным давно сказал, все я смотрел...

и вы на него не перепрыгивайте

точно также почти и про евру к киви с ауди писали...

так что не нуно здесь лепить горбатого, что задумали толстосумы, мало кто знает

потому и пишу, чем мерить, проблему  каждый решает сам...

1...507508509510511512513514515516517518519520521...2119
Новый комментарий