FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 512

chepikds:
Стренж, покажи опционный срез евробакса, хочу вкурить)
он по фунту только =)
 
Myth63:
Это я тебе волшебного пендаля дал ?????  а где спасибо ???? =)
 
chepikds:
Стренж, покажи опционный срез евробакса, хочу вкурить)
Нема.
stranger:
ну короче старый, с тя пиво и капчёные рёбрышки =)
 
Myth63:
ну короче старый, с тя пиво и капчёные рёбрышки =)
ЕГО ребрышки подойдут? ...  
stranger:
ЕГО ребрышки подойдут? ...  
я не канибал =)
 
Myth63:
он по фунту только =)
stranger:
Нема.
Понял, буду фунта курить.....
 
че на базаре за  киви ауди?
 
stranger:

Евро. 1650 и 1950.

 

 
Ishim:
не выдумывай (мы не с тобой)
да упаси Боже ....прости ошибся, думал с человеком говорю  а оказалось с деревом, надо же столько буков а вычитал такое.
Ishim:
ага у них проблемы, а Ишим виноват ))))
опять тебе видится что кто-то обвиняет?
