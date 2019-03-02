FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 515
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
мне это не нужно...
пишу о том, что пролетите не хуже любого другого
с теми же ауди и киви к евре
чем там путоколы трендели по росту и вашим продажам?
если и запрыгнули в фунта, то повезло позавчера...
седня сольете...
похожая ситуация сейчас на золоте происходит, его выкупают активно по 1257-55 уже вторую неделю, так что на нонках можем уйти к 1312, первая цель, поглядим
Можешь толкнуть речь отрокам, Учителя записываем в их компанию, а то я подустал с ними)))
Пусть торгуют как умеют.
Если для большенства народу не интересно продвижение, а находится в состоянии комфорта для них более приаритетнее чем развитие, то это их право.
Мы во всяком случае пытались сдвинуть их.
Но как всегда получается, что каждый из нас Кулибин, а вместе ну такое сборище =)
Мы с тобой без вины виноватые..... не переживай=)
похожая ситуация сейчас на золоте происходит, его выкупают активно по 1257-55 уже вторую неделю, так что на нонках можем уйти к 1312, первая цель, поглядим
по золоту мнение прежнее, отработаем бай и вниз...
Пусть торгуют как умеют.
Если для большенства народу не интересно продвижение, а находится в состоянии комфорта для них более приаритетнее чем развитие, то это их право.
Мы во всяком случае пытались сдвинуть их.
Но как всегда получается, что каждый из нас Кулибин, а вместе ну такое сборище =)
Мы с тобой без вины виноватые..... не переживай=)
Пусть торгуют как умеют.
Если для большенства народу не интересно продвижение, а находится в состоянии комфорта для них более приаритетнее чем развитие, то это их право.
Мы во всяком случае пытались сдвинуть их.
Но как всегда получается, что каждый из нас Кулибин, а вместе ну такое сборище =)
Мы с тобой без вины виноватые..... не переживай=)
никто никого здесь не винит
а про какие-либо сдвиги (кроме снимков), я вообще молчу
вот сколь ни читаю, кроме путоколов ничего и не слышал
мож профи пишут между строк, конечно...
по золоту мнение прежнее, отработаем бай и вниз...
никто никого здесь не винит
а про какие-либо сдвиги (кроме снимков), я вообще молчу
вот сколь ни читаю, кроме путоколов ничего и не слышал
мож профи пишут между строк, конечно...
никто никого здесь не винит
а про какие-либо сдвиги (кроме снимков), я вообще молчу
вот сколь ни читаю, кроме путоколов ничего и не слышал
мож профи пишут между строк, конечно...
Да щас, я все подробно опишу и выложу, только штаны подтяну
вот видите, потому и остается только трендеть (по тренду)...
никто никого здесь не винит
а про какие-либо сдвиги (кроме снимков), я вообще молчу
вот сколь ни читаю, кроме путоколов ничего и не слышал
мож профи пишут между строк, конечно...