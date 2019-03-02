FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 515

Lesorub:

мне это не нужно...

пишу о том, что пролетите не хуже любого другого

с теми же ауди и киви к евре

чем там путоколы трендели по росту и вашим продажам?

если и запрыгнули в фунта, то повезло позавчера...

седня сольете...

похожая ситуация сейчас на золоте происходит, его выкупают активно по 1257-55 уже вторую неделю, так что на нонках можем уйти к 1312, первая цель, поглядим

stranger:
Можешь толкнуть речь отрокам, Учителя записываем в их компанию, а то я подустал с ними)))

Пусть торгуют как умеют.

Мы с тобой без вины виноватые..... не переживай=) 

 
Spekul:

похожая ситуация сейчас на золоте происходит, его выкупают активно по 1257-55 уже вторую неделю, так что на нонках можем уйти к 1312, первая цель, поглядим

по золоту мнение прежнее, отработаем бай и вниз...


 
Myth63:

Пусть торгуют как умеют.

 Если для большенства народу не интересно продвижение, а находится в состоянии комфорта для них более приаритетнее чем развитие, то это их право. 

Мы во всяком случае пытались сдвинуть их. 

Но как всегда получается, что каждый из нас Кулибин, а вместе ну такое сборище =) 

Мы с тобой без вины виноватые..... не переживай=) 

Не знаю как и пережить то это ... 
 
Myth63:

Пусть торгуют как умеют.

Мы с тобой без вины виноватые..... не переживай=) 

никто никого здесь не винит

а про какие-либо сдвиги (кроме снимков), я вообще молчу

вот сколь ни читаю, кроме путоколов ничего и не слышал

мож профи пишут между строк, конечно...

 
Lesorub:

по золоту мнение прежнее, отработаем бай и вниз...


у тебя там второй уровень нарисован на 1343, скорее всего от него зарядит вниз и то под вопросом пока
 
Lesorub:

Да щас, я все подробно опишу и выложу, только штаны подтяну 
 
Lesorub:

никто никого здесь не винит

а про какие-либо сдвиги (кроме снимков), я вообще молчу

вот сколь ни читаю, кроме путоколов ничего и не слышал

мож профи пишут между строк, конечно...

Могу узнать что за индикатор рисует эти уровни и черепа? или это в ручную?
 
stranger:
Да щас, я все подробно опишу и выложу, только штаны подтяну 

вот видите, потому и остается только трендеть (по тренду)...

Lesorub:

а попытатся найти инфу и почитать??? вон старый почти год убил на понимание. Я давал наводки, а дальше сам... если всё расказал бы, он бы ни фига не понял... а так докапался и теперь есть понимание и спокойное чувтво в торговле. Помню когда ему говорил в начале, он не верил=) с негативом относился=)
