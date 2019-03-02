FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 517
ладно, шутки шутками, у меня по евро 1240 нарисовалось ыыы.. но я её не торгую=)
скорее всего, вынесут последних байщиков и нагрузят сельщиков ввагоны по самое небалуйся=)
если всёже идти по низам надумают =)
Это уже было обсосано со всех сторон.
ну вот этот....
а в акции Магнита кто - то вложился...
Может она и выпрыгнет вверх, но она продана, значит продать выше, в покупки не лезть.
будет также, как и на фунте
не жаль...
\
мои 5 копеек ))))
Поздновато....
поддержу ликвидность... ткнул отложку по твоему сценарию...
по фунту, тут любимому, интересное место...
Ну что, все добавились по фунту? Щас двинет дальше вверх.
Чуть не высадили. Буквально 1 пункт до стопа не дошел. )))