Myth63:

ладно, шутки шутками, у меня по евро 1240 нарисовалось ыыы.. но я её не торгую=)

скорее всего, вынесут последних байщиков и нагрузят сельщиков ввагоны по самое небалуйся=) 

если всёже идти по низам надумают =) 

Не знаю как на евро, а на фунте тот самый крупняк лепит селлы по самое немогу и кинут их. А евро 1.29-30 где то предполагаю.
 
stranger:
Это уже было обсосано со всех сторон.

ну вот этот.... 

 
Ishim:

Может она и выпрыгнет вверх, но она продана, значит продать выше, в покупки не лезть.
 

а в акции Магнита кто - то вложился...


 
stranger:
Может она и выпрыгнет вверх, но она продана, значит продать выше, в покупки не лезть.
в енку давно не лезу там уже не баян, а аккордеон! ))))
 
Lesorub:

будет также, как и на фунте

не жаль...


поддержу ликвидность... ткнул отложку по твоему сценарию...
 
Ishim:

\

 

мои 5 копеек )))) 

Поздновато....


 
chepikds:
поддержу ликвидность... ткнул отложку по твоему сценарию...

по фунту, тут любимому, интересное место...


 
Lesorub:

по фунту, тут любимому, интересное место...


Оно интересно тем, что там нет ни хрена.
 

Ну что, все добавились по фунту? Щас двинет дальше вверх.

Чуть не высадили. Буквально 1 пункт до стопа не дошел. )))

