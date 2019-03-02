FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 507
Дотянет и втянет)
там же видно что ордер удален
Вчера на 2580 говорил - бегали, бегали, а как пришел желающих продать нет. Тишина гробовая, теперь отскоки)
да как то стеснялся спросить что такое лунь ((
канадец)
та уже понял. спасибо
киви и кенгуру - по месту жительства этих животин
ваще говорит не правду...