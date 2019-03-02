FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 520
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
на памм=)
8 минут до минуты иксигрикий его знает куда полетим =)
Чего ты им тут страшилки рассказываешь?)))
Даже Учитель так не издевался)))
и уууууууууух............
и уууууууууух............
8 минут до минуты иксигрикий его знает куда полетим =)
И таки полетели :)
уже приземлились =)
уже приземлились =)
уже приземлились =)
Да тут и говорить то не о чем, подергалось как всегда и пошло дальше. Календать даже не открываю, все эти новости ни на что не влияют.
Почитай что они пишут так это ужасть)))) У одного евро за день 1000 пп проходит, второй за пять минут сделал))))
Да тут и говорить то не о чем, подергалось как всегда и пошло дальше. Календать даже не открываю, все эти новости ни на что не влияют.
Почитай что они пишут так это ужасть)))) У одного евро за день 1000 пп проходит, второй за пять минут сделал))))