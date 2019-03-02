FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 520

Myth63:
на памм=)
да погоди. такой позор и показывать стыдно
8 минут до минуты иксигрикий его знает куда полетим =)
 
Чего ты им тут страшилки рассказываешь?)))

Даже Учитель так не издевался))) 

и уууууууууух............

 
Вот и повыносят, чтобы меньше рассуждали)))
 
И таки полетели :)
уже приземлились =)

 
Нормально приземлились, 1000 пп сделали.
 
Да тут и говорить то не о чем, подергалось как всегда и пошло дальше. Календать даже не открываю, все эти новости ни на что не влияют.

Почитай что они пишут так это ужасть)))) У одного евро за день 1000 пп проходит, второй за пять минут сделал)))) 

Почитай что они пишут так это ужасть)))) У одного евро за день 1000 пп проходит, второй за пять минут сделал)))) 

1000пп это на пятизнаке =)
