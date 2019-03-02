FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 511

Ishim:
кто и что ))))

Ну, если и этого не видишь, то разглядывай свою спину))))

Не за рулем только!!!  

 
естественно зачем мне себя обсуждать с вами. (а посоветовать вы ничего не можете - ваши советы ни на чём не основаны - ни статистики ни мониторинга - хотя бы были онлайн демо входы - ничего нет(((()
 
почему так решили?
 
Lesorub:
почему так решили?

Мне было видение 

Слушай речи Учителя и вкури ЕГО мудрость и поймешь...

Еще бы разок ОН теорию изложил, с удовольствием почитал бы, переводчика бы ему... 

Если серьезно, Илья, то мне неважно когда, сегодня, завтра или послезавтра, я просто знаю, что  цена там будет, следующая остановка) 

 
и даже отката от 350 п движения не видать?
 
Lesorub:
и даже отката от 350 п движения не видать?
А мне это не интересно, будет там какой то откат или нет, я их ловить не собираюсь.
 
так ведь можно на халяву прикупиться)))
stranger:

Так нарисовал тебе йену вчера, что еще? Мои входы ни тебе ни другим не надо. Вот что мне толку с твоих входов или Мифа, или Зорича, Айдлера или еще кого? Никакого. Но вот к тем же опционным уровням я пришел из-за Мифа года два назад, мысли главное, пох всем твоя статистика и твои входы, они интересны только тебе самому.

Я тебе фунт и сейчас на пару месяцев нарисую, это тебе что то даст? А нифига)))

 

Это я тебе волшебного пендаля дал ?????  а где спасибо ???? =)
 
Стренж, покажи опционный срез евробакса, хочу вкурить)
 
Olegts:
так ведь можно на халяву прикупиться)))
Я уже достаточно прикупился, следующие покупки на откате к 52 от 57.
