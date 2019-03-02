FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 511
кто и что ))))
Ну, если и этого не видишь, то разглядывай свою спину))))
Не за рулем только!!!
Ну что, к 55 сегодня допрыгнем?)))
почему так решили?
Мне было видение
Слушай речи Учителя и вкури ЕГО мудрость и поймешь...
Еще бы разок ОН теорию изложил, с удовольствием почитал бы, переводчика бы ему...
Если серьезно, Илья, то мне неважно когда, сегодня, завтра или послезавтра, я просто знаю, что цена там будет, следующая остановка)
и даже отката от 350 п движения не видать?
А мне это не интересно, будет там какой то откат или нет, я их ловить не собираюсь.
Так нарисовал тебе йену вчера, что еще? Мои входы ни тебе ни другим не надо. Вот что мне толку с твоих входов или Мифа, или Зорича, Айдлера или еще кого? Никакого. Но вот к тем же опционным уровням я пришел из-за Мифа года два назад, мысли главное, пох всем твоя статистика и твои входы, они интересны только тебе самому.
Я тебе фунт и сейчас на пару месяцев нарисую, это тебе что то даст? А нифига)))
так ведь можно на халяву прикупиться)))