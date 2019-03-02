FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 513
Евро. 1650 и 1950.
оба серых седня заберут:
Илья, я советовал изучать труды Учителя, а не ЕГО грибы и траву
Что-то никак не получаются такие цифры. Это по отчетам CME и объемам? У меня вышла цифра 1.1900, но 1.1650 никак не выходит.
Да я просто глянул на гистограмму, ничего не считал.
Где такие диаграммы выдают?
да упаси Боже ....прости ошибся, думал с человеком говорю а оказалось с деревом, надо же столько буков а вычитал такое.
опять тебе видится что кто-то обвиняет?
Так нарисовал тебе йену вчера, что еще? Мои входы ни тебе ни другим не надо. Вот что мне толку с твоих входов или Мифа, или Зорича, Айдлера или еще кого? Никакого. Но вот к тем же опционным уровням я пришел из-за Мифа года два назад, мысли главное, пох всем твоя статистика и твои входы, они интересны только тебе самому.
Я тебе фунт и сейчас на пару месяцев нарисую, это тебе что то даст? А нифига)))
далась тебе эта йена )))) чо то не падает )))) (йена закончила корректировку), входы, прогнозы для статистики (а то на 1 верный - 5 мимо). Фунтом рано мне ещё торговать.
Прогнозы это баловство, а статистика твоя никому кроме тебя не интересна, повторяю еще раз на всякий случай, если с первого не дошло. А торговать это да, рано тебе.
