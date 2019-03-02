FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 513

Новый комментарий
 
stranger:

Евро. 1650 и 1950.

Что-то никак не получаются такие цифры. Это по отчетам CME и объемам? У меня вышла цифра 1.1900, но 1.1650 никак не выходит.
 

оба серых седня заберут:


 
Lesorub:

оба серых седня заберут:


Илья, я советовал изучать труды Учителя, а не ЕГО грибы и траву 

Bicus:
Что-то никак не получаются такие цифры. Это по отчетам CME и объемам? У меня вышла цифра 1.1900, но 1.1650 никак не выходит.

Да я просто глянул на гистограмму, ничего не считал. 

 
Где такие диаграммы выдают?
 
Bicus:
Где такие диаграммы выдают?
В экселе)
 
wild_hedgehog:
да упаси Боже ....прости ошибся, думал с человеком говорю  а оказалось с деревом, надо же столько буков а вычитал такое.
опять тебе видится что кто-то обвиняет?
"а мы с тобой раз не слышим и не можем торговать" вот на это ваше выражение (мы не можем торговать - мы с тобой)  я и ответил. По моему всё лаконично - ничо личного. Успехов!
 
stranger:

Так нарисовал тебе йену вчера, что еще? Мои входы ни тебе ни другим не надо. Вот что мне толку с твоих входов или Мифа, или Зорича, Айдлера или еще кого? Никакого. Но вот к тем же опционным уровням я пришел из-за Мифа года два назад, мысли главное, пох всем твоя статистика и твои входы, они интересны только тебе самому.

Я тебе фунт и сейчас на пару месяцев нарисую, это тебе что то даст? А нифига)))

 

далась тебе эта йена )))) чо то не падает )))) (йена закончила корректировку), входы, прогнозы для статистики (а то на 1 верный - 5 мимо). Фунтом рано мне ещё торговать.
 
Ishim:
далась тебе эта йена )))) чо то не падает )))) (йена закончила корректировку), входы, прогнозы для статистики (а то на 1 верный - 5 мимо). Фунтом рано мне ещё торговать.
Прогнозы это баловство, а статистика твоя никому кроме тебя не интересна, повторяю еще раз на всякий случай, если с первого не дошло. А торговать это да, рано тебе.
 
stranger:
Прогнозы это баловство, а статистика твоя никому кроме тебя не интересна, повторяю еще раз на всякий случай, если с первого не дошло. А торговать это да, рано тебе.
это я сам решу, а статистика нужна вам! (да - троллить статистика не нужна)
 
stranger:
Прогнозы это баловство, а статистика твоя никому кроме тебя не интересна, повторяю еще раз на всякий случай, если с первого не дошло. А торговать это да, рано тебе.
есть одна тс прогнозная - пока отложена, после 3 стопов выяснилось, что при безоткате не работает. (сейчас скажешь то да сё - сразу отвечу фундамент успокоится, все заперемирятся и будет работать)
1...506507508509510511512513514515516517518519520...2119
Новый комментарий