FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 510

Новый комментарий
[Удален]  

если есть проблемы, за ручную торговлю лучше не садится.

торговать всегда надо в спокойном состоянии.. 99.99% времени мы просто ждём, читаем и прочее.   

 
wild_hedgehog:

ну а как)) че так сказал мол  давлю на жалость))

просто хотел сказать что при таких траблах торгую в слепую (как идиот), вместо прийти в себя и  работать над собой .

Вот и Ишим приходит с мыслями что все против него и не дают ему "добро" торговать , если я правильно понял, выходит проблему он якобы нашел, виновные найдены... а что ему это даст ?

Ну так сделайте паузу, куда спешить. Рынок все равно, от вас не куда не убежит и прибыль будет ждать, на каждом тике.
 
Alexey:
Ну так сделайте паузу, куда спешить. Рынок все равно, от вас не куда не убежит и прибыль будет ждать, на каждом тике.
ага у них проблемы, а Ишим виноват ))))
 
wild_hedgehog:

торговля на бирже в первую очередь борьба над собой... если бороться с рынком ну скорее всего в соло ты не потянешь , так же? Че тут лукавить мы на рынке пыль.

Так и тут - перестань со всеми бороться, задумайся что прав не только ты , ты зачастую еще не начав разговор уже боришься с кем то но не с собой. Пробуй на "тролинг" нормально общаться. Странно что ты еще не решил мол и я тебя тролю. Принимай критику нормально, слушай людей а то несешь своё мнение как флаг впереди себя. Я вот за последнюю неделю накосячил. просадил счет в минус...кто виноват -я , кто я - долбо..б . и борюсь не с окружающими а с собой. Пытаюсь услышать тех у кого получается лучше чем  у меня, не всегда понимаю, вон за луня провтыкал ( опять же долбо..б).

Ребята не говорят всем что делать и никто не обязан делать то что тут говорят , высказывают своё мнение.Спасибо им за это, а мы с тобой раз не слышим и не можем торговать стабильно в плюс кто? правильно ... дол..ы.  2 года на инвестора работал,зарабатывал свою штуку полторы в месяц стабильно - красавчик. не откладывл а кутил с друзьями - идиот.

не выдумывай (мы не с тобой)
 
stranger:

Учитель, а за тобой не следят везде?... Ты посмотри внимательно, а то кругом враги ...

 

Ну, что, Сенсей, к 55 сегодня допрыгнем?))) 

 

сколько раз повторять! давай в целях конспирации ты будешь Учителем, а я троллем. Не следят, а вообще пасут! (на работе(((), 5650 ведь нонки ))))
 

http://ria.ru/economy/20150205/1046044774.html

CME Group закроет большинство торговых площадок в Чикаго и Нью-Йорке
CME Group закроет большинство торговых площадок в Чикаго и Нью-Йорке
  • 2015.02.05
  • ria.ru
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости/Прайм. Крупнейшая североамериканская площадка финансовых деривативов CME Group намерена закрыть большинство своих бирж в Чикаго и Нью-Йорке с 2 июля этого года, сообщает компания. CME Group объясняет закрытие площадок падением общего объема торгов фьючерсами на 1% и активным переходом трейдеров к электронным...
 
Ishim:
сколько раз повторять! давай в целях конспирации ты будешь Учителем, а я троллем. Не следят, а вообще пасут! (на работе(((), 5650 ведь нонки ))))
Ахмет? 
 
stranger:
Ахмет? 
Ахмет на войну ушёл сейчас его брат Абдулла !
 
Ishim:
Ахмет на войну ушёл сейчас его брат Абдулла !
А чувак то тебе все правильно написал, подумай.
 
stranger:
А чувак то тебе все правильно написал, подумай.
кто и что ))))
1...503504505506507508509510511512513514515516517...2119
Новый комментарий