FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 510
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
если есть проблемы, за ручную торговлю лучше не садится.
торговать всегда надо в спокойном состоянии.. 99.99% времени мы просто ждём, читаем и прочее.
ну а как)) че так сказал мол давлю на жалость))
просто хотел сказать что при таких траблах торгую в слепую (как идиот), вместо прийти в себя и работать над собой .
Вот и Ишим приходит с мыслями что все против него и не дают ему "добро" торговать , если я правильно понял, выходит проблему он якобы нашел, виновные найдены... а что ему это даст ?
Ну так сделайте паузу, куда спешить. Рынок все равно, от вас не куда не убежит и прибыль будет ждать, на каждом тике.
торговля на бирже в первую очередь борьба над собой... если бороться с рынком ну скорее всего в соло ты не потянешь , так же? Че тут лукавить мы на рынке пыль.
Так и тут - перестань со всеми бороться, задумайся что прав не только ты , ты зачастую еще не начав разговор уже боришься с кем то но не с собой. Пробуй на "тролинг" нормально общаться. Странно что ты еще не решил мол и я тебя тролю. Принимай критику нормально, слушай людей а то несешь своё мнение как флаг впереди себя. Я вот за последнюю неделю накосячил. просадил счет в минус...кто виноват -я , кто я - долбо..б . и борюсь не с окружающими а с собой. Пытаюсь услышать тех у кого получается лучше чем у меня, не всегда понимаю, вон за луня провтыкал ( опять же долбо..б).
Ребята не говорят всем что делать и никто не обязан делать то что тут говорят , высказывают своё мнение.Спасибо им за это, а мы с тобой раз не слышим и не можем торговать стабильно в плюс кто? правильно ... дол..ы. 2 года на инвестора работал,зарабатывал свою штуку полторы в месяц стабильно - красавчик. не откладывл а кутил с друзьями - идиот.
Учитель, а за тобой не следят везде?... Ты посмотри внимательно, а то кругом враги ...
Ну, что, Сенсей, к 55 сегодня допрыгнем?)))
http://ria.ru/economy/20150205/1046044774.html
сколько раз повторять! давай в целях конспирации ты будешь Учителем, а я троллем. Не следят, а вообще пасут! (на работе(((), 5650 ведь нонки ))))
Ахмет?
Ахмет на войну ушёл сейчас его брат Абдулла !
А чувак то тебе все правильно написал, подумай.