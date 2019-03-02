FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 521

Новый комментарий
 
Myth63:
1000пп это на пятизнаке =)
ну блинннн если м1 посчитать все пункты то и будет 1000 (люди считали...)
 
stranger:

Да тут и говорить то не о чем, подергалось как всегда и пошло дальше. Календать даже не открываю, все эти новости ни на что не влияют.

Почитай что они пишут так это ужасть)))) У одного евро за день 1000 пп проходит, второй за пять минут сделал)))) 

тебя по енке за 15 сделали ))))))
 
Myth63:
1000пп это на пятизнаке =)
ааааа
 
Ishim:
тебя по енке за 15 сделали ))))))
По йенке я половину продаж в понедельник закрыл, о чем и писал, а вы дружно отсосали)))
[Удален]  
все глазами в мониторах перед терминалами =)
 
stranger:
По йенке я половину продаж в понедельник закрыл, о чем и писал, а вы дружно отсосали)))

ложанулся. (статистики нет - приходится за язык ловить)

доп. рисуй ещё! посмеёмся  

 
Ishim:
ложанулся. (статистики нет - приходится за язык ловить)

Какая нах статистика, тут сделки надо показывать когда цена до тп доходит, самое то)))

Утконосы клевать не будут) 

Чего они у тебя злые такие?))) 

Евро хоть купи, а то в понедельник опять будешь слезы по попе размазывать))) 

 
stranger:

Какая нах статистика, тут сделки надо показывать когда цена до тп доходит, самое то)))

Утконосы клевать не будут) 

Чего они у тебя злые такие?))) 

Евро хоть купи, а то в понедельник опять будешь слезы по попе размазывать))) 

опять советует (хоть в лоб хоть по лбу - всё бестолку, беспредметный разговор - щас какое нить кино поищу))))))
 
Всех поздравляю с продажей и покупкой фунта! )
 
chepikds:
поддержу ликвидность... ткнул отложку по твоему сценарию...

пожалуй, куплю...


1...514515516517518519520521522523524525526527528...2119
Новый комментарий