FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 521
1000пп это на пятизнаке =)
Да тут и говорить то не о чем, подергалось как всегда и пошло дальше. Календать даже не открываю, все эти новости ни на что не влияют.
Почитай что они пишут так это ужасть)))) У одного евро за день 1000 пп проходит, второй за пять минут сделал))))
тебя по енке за 15 сделали ))))))
По йенке я половину продаж в понедельник закрыл, о чем и писал, а вы дружно отсосали)))
ложанулся. (статистики нет - приходится за язык ловить)
доп. рисуй ещё! посмеёмся
ложанулся. (статистики нет - приходится за язык ловить)
Какая нах статистика, тут сделки надо показывать когда цена до тп доходит, самое то)))
Утконосы клевать не будут)
Чего они у тебя злые такие?)))
Евро хоть купи, а то в понедельник опять будешь слезы по попе размазывать)))
поддержу ликвидность... ткнул отложку по твоему сценарию...
пожалуй, куплю...