FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 509
не о тебе , о троллях
ну я и тролей то не вижу, просто своеобразное изложение мысли, при чем за частую . как мне кажется, тебе действительно хотят помочь, так как ты по каким то причинам больше уходишь в минуса чем в прибыль, возможно раньше пытались помочь или подсказать без тролинга, но в ответ получили ответ типа "вы нубы а я мастер", возможно,не знаю.
То что кто-то каким-то образом тут дает или не дает "добро" торговать - впервые слышу и как это осуществимо тоже не понимаю.
Если тебя оскорбляет манера их общения - зачем сюда заходить, тоже не понимаю.
Мне так все мнения интересны в любой форме, если это не прямое оскорбление.
а куда заходить везде тролли.
торговля на бирже в первую очередь борьба над собой... если бороться с рынком ну скорее всего в соло ты не потянешь , так же? Че тут лукавить мы на рынке пыль.
Так и тут - перестань со всеми бороться, задумайся что прав не только ты , ты зачастую еще не начав разговор уже боришься с кем то но не с собой. Пробуй на "тролинг" нормально общаться. Странно что ты еще не решил мол и я тебя тролю. Принимай критику нормально, слушай людей а то несешь своё мнение как флаг впереди себя. Я вот за последнюю неделю накосячил. просадил счет в минус...кто виноват -я , кто я - долбо..б . и борюсь не с окружающими а с собой. Пытаюсь услышать тех у кого получается лучше чем у меня, не всегда понимаю, вон за луня провтыкал ( опять же долбо..б).
Ребята не говорят всем что делать и никто не обязан делать то что тут говорят , высказывают своё мнение.Спасибо им за это, а мы с тобой раз не слышим и не можем торговать стабильно в плюс кто? правильно ... дол..ы. 2 года на инвестора работал,зарабатывал свою штуку полторы в месяц стабильно - красавчик. не откладывл а кутил с друзьями - идиот.
Сказка на ночь:
далеко пойдёшь в хорошом смысле слова....
да какое там, ребенок заболел - торгую наскоком (малой требует внимания ),нервы,ушел в минус,минус тянет в панику,ошибка за ошибкой...рынок перестал видеть ,начинаю пороть...
не вылезу - завтра сыну скажу " прости жрать нефиг,жди пока на работе заплатят 250$ и пару дней поедим..."
Ну вот докатились, в качестве аргумента теперь идет давление на жалость.
ну простите,реали жизни.
тут у каждого не все так гладко и есть свои проблемы разной сложности ( у кого-то машина сломалась, у кого на работе грабли а у кого жена дура) и никому, в том числе и мне, жалость не нужна и мало чем поможет.
( на всякий случай текст лишний убрал)
:) на всякий случай
ну а как)) че так сказал мол давлю на жалость))
просто хотел сказать что при таких траблах торгую в слепую (как идиот), вместо прийти в себя и работать над собой .
Вот и Ишим приходит с мыслями что все против него и не дают ему "добро" торговать , если я правильно понял, выходит проблему он якобы нашел, виновные найдены... а что ему это даст ?