FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 516
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Могу узнать что за индикатор рисует эти уровни и черепа? или это в ручную?
это супер секретный индикатор из набора МТ:
а второй индюк Матроскина (давал здесь желающим), направление положительного свопа...
Да дятел ты звычайный)))) Что ты носишься со своими прогнозами и статистикой? Результат минус и ты хоть на ушах ходи) Дятлы только прогнозы торгуют. Если были условия на том же фунте на 1.50, то они были, а черточки свои сколько не рисуй, торговать ты не научишься. Прогноз это предполагаемое движение, есть опорные точки, если цена дошла до точки, а условий для сделки нет, то нет и сделки. Ты этого не видишь, а тупо открываешь сделку, результат - минус. Иди понось дальше))))
То что я говорил, что у тебя можно научиться, так это правда, посмотреть и не делать как ты, и все будет гуд)))))
На лбу себе запиши, чтоб не забыть. Опорная точка и условие=сделка.
Ниже допиши буковками помельче, чтобы умесилось, торговые решения, основываясь только на графиках ниже дневного, принимает шелупонь безмозглая.
Хорош трепаться впустую!
Даёшь 100%-ый сигнал на сегодня?!
это супер секретный индикатор из набора МТ:
а второй индюк Матроскина (давал здесь желающим), направление положительного свопа...
Хорош трепаться впустую!
Даёшь 100-ый сигнал на сегодня?!
будет также, как и на фунте
не жаль...
Хорош трепаться впустую!
Даёшь 100%-ый сигнал на сегодня?!
\
мои 5 копеек ))))
Хорош трепаться впустую!
Даёшь 100%-ый сигнал на сегодня?!
Илья тут про крупняк говорил, ты думаешь они свои решения каждый день меняют?
от утконоса слышу))))), не ношусь ты туда лазишь каждый день - хорошо после нонок не буду прогнозить. Результат мой! формализую потихоньку - у вас да же этого нет. Да цена дошла до уровня нужна сделка - нет профита значит лось. Дополнительные условия для сделки у меня нет - у тебя есть - успехов! На счёт шелупони всё решает эквити (не путать с мартином) - мне вообще ни до кого нет дела. Прогнозы не нравятся не смотри.
Учитель, не покидай
\
мои 5 копеек ))))
ладно, шутки шутками, у меня по евро 1240 нарисовалось ыыы.. но я её не торгую=)
скорее всего, вынесут последних байщиков и нагрузят сельщиков ввагоны по самое небалуйся=)
если всёже идти по низам надумают =)
лимитки выставить и там и там:
https://www.mql5.com/ru/forum/38821/page513
для полного на сегодня счастья...