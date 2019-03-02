FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 516

wild_hedgehog:
Могу узнать что за индикатор рисует эти уровни и черепа? или это в ручную?

это супер секретный индикатор из набора МТ:

а второй индюк Матроскина (давал здесь желающим), направление положительного свопа...

 
stranger:

Да дятел ты звычайный)))) Что ты носишься со своими прогнозами и статистикой? Результат минус и ты хоть на ушах ходи) Дятлы только прогнозы торгуют. Если были условия на том же фунте на 1.50, то они были, а черточки свои сколько не рисуй, торговать ты не научишься. Прогноз это предполагаемое движение, есть опорные точки, если цена дошла до точки, а условий для сделки нет, то нет и сделки. Ты этого не видишь, а тупо открываешь сделку, результат - минус. Иди понось дальше))))

   То что я говорил, что у тебя можно научиться, так это правда, посмотреть и не делать как ты, и все будет гуд))))) 

На лбу себе запиши, чтоб не забыть. Опорная точка и условие=сделка. 

Ниже допиши буковками помельче, чтобы умесилось, торговые решения, основываясь только на графиках ниже дневного, принимает шелупонь безмозглая. 

от утконоса слышу))))), не ношусь ты туда лазишь каждый день - хорошо после нонок не буду прогнозить. Результат мой! формализую потихоньку - у вас да же этого нет. Да цена дошла до уровня нужна сделка - нет профита значит лось. Дополнительные условия для сделки у меня нет - у тебя есть - успехов! На счёт шелупони всё решает эквити (не путать с мартином) - мне вообще ни до кого нет дела. Прогнозы не нравятся не смотри.
 

Хорош трепаться впустую!

 Даёшь 100%-ый сигнал на сегодня?!

 
спасибо.
 
будет также, как и на фунте

не жаль...


 
\

 

мои 5 копеек )))) 

 
Илья тут про крупняк говорил, ты думаешь они свои решения каждый день меняют?

Учитель, не покидай  

 
Это уже было обсосано со всех сторон.
[Удален]  

ладно, шутки шутками, у меня по евро 1240 нарисовалось ыыы.. но я её не торгую=)

скорее всего, вынесут последних байщиков и нагрузят сельщиков ввагоны по самое небалуйся=) 

если всёже идти по низам надумают =) 

 

лимитки выставить и там и там:

для полного на сегодня счастья...

