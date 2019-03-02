FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 508
ваще говорит не правду...
не рано ?
может тоже рискнуть...хз как выплывать еще, с такими торгами как последняя неделя чувствую за сад для сына платить не чем будет...
обман, везде обман..... =)))
почти все в минус
Моя горько плакаль
Меня удивляет только одно, как это Сенсей до сих пор в продажи не залез))))
дают берут демо светят - жизнь кипит ))))
с демо все действительно просто, почему так свято веришь что на реале только ты?????
без мониторинга все скрины и стейты - демо. (кстате тебе торговать "добро" дали? - мне как видишь выше нет (((( - КА кие! ЖЫРНЫЕ тролли)
не понял сейчас о чём ты