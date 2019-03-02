FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 502

Myth63:

Вы тут графики рисуете, картинки с индикаторами.

ВОТ КАК НАДО !!!!

 

В центре точки нет, визуальный обман)))
 
а каким индюком это перенести на график?

углы вроде породистые...

 
wild_hedgehog:
бакс канадец никто не смотрел на бай пунктов через 40 ?
Смотрели, в начале страницы)))
 
stranger:
Смотрели, в начале страницы)))
что то с глазами, ток не нахожу такого
 
wild_hedgehog:
что то с глазами, ток не нахожу такого
https://www.mql5.com/ru/forum/38821/page501#comment_1344255
stranger:
прошу прощения. не знал что это лунь, да и там про сел . я так думаю там как раз от 1.239 бай мутануть
 
Lesorub:

а каким индюком это перенести на график?

углы вроде породистые...

Никак, углы относительное понятие, зависящее от масштабирования...
Ишим, а ты рисовать то будешь или х..н нам?)))
