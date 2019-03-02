FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 504

Еще есть желающие продать фунт и купить лунь? .... 

Неужели у нас перевелись герои, обеспечивающие ликвидность?  

 
stranger:
ну да, вопрос где... блин ну не пойдет же он на 1.57 сегодня

просто покупать фунт, я так думаю, поздно уже, евру тоже

 
wild_hedgehog:
ну да, вопрос где...
У меня такого желания нет, поэтому не задумывался над этим вопросом)))
 
stranger:
1.55 можно пробнуть и евру на 1.54
 
wild_hedgehog:
не дойдёт - максимум 1.53 ну это больше года, может 2 пройдёт.
 
stranger:

Ishim:
не дойдёт - максимум 1.53 ну это больше года, может 2 пройдёт.
Сенсеюшка, 1.30 потолок и ниже паритета.
 
Spekul:
Брат то, наверное того ...        
 
stranger:
Сенсеюшка, 1.30 потолок и ниже паритета.
