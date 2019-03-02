FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 505
не дойдёт - максимум 1.53 ну это больше года, может 2 пройдёт.
Так вот, как я говорил, мы были очень тупые, не такие как нынишние отроки, у этих такое чувство, что и глазиков то нет), но все же. Сенсей рисовал нам свои черточки, объяснял теорию, которая до нас ни разу не доходила, до сих пор не дошла))), ОН ругался, обзывал нас клоунами и утконосами, когда мы задаваои вопросы и бладарили ЕГО, ОН думал что мы троллим и ругался еще больше)))
Видя что дела не будет, ОН открыл свой Первый Памм и слил его нам в назидание, потом второй, третий и т.д. И тогда мы поняли!!!!!! Не надо делать так как ОН...
Мм да прикольно
пол года пройдет быстро , думаю за сутки если не за пол часа
Брат то, наверное того ...
31 или не дойдёт или мимо пройдёт - нет на 31 разворота.
Ты чего, бредишь? Кто тебе про 31 чего говорил?))) 29-30 - потолок.