FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 506
Миф, и кто ж это затарился, не ты?)
интерестно, как там идлер поживает =) с мальзахаркой волосы рвут =)
и я в том числе=) моя то пониже и по чуток на каждой=)
а вспомни когда я предупредил=) что ты спросил??? где объёмы=) ??? вот они =) они появятся я же говорил=)
Всё хорошо, учишся, но немного надо вектор сдвинуть
Чего сдвигать, говорил и Айдлеру - купи, он за свой ранд уцепился. И где то правильно он сделал, бабла там немеряно)
Дотянет и втянет)
ну они отскок хотят =) а нижняя цель бфла 2395=) +3 пипки спред вот и отскок =)