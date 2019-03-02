FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 506

Миф, и кто ж это затарился, не ты?)

 

 
Вот у севера индюк классный, была у меня похожая идея с зонами, только я не додумался сделать привязку ко времени
 
Myth63:
интерестно, как там идлер поживает =) с мальзахаркой волосы рвут =)
Мешки для бабла закончились у него)))
stranger:

Миф, и кто ж это затарился, не ты?)

 

и я в том числе=) моя то пониже и по чуток на каждой=)

а вспомни когда я предупредил=) что ты спросил??? где объёмы=) ??? вот они =) они появятся я же говорил=)

Всё хорошо, учишся, но немного надо вектор сдвинуть 

 


3пп не дотянул.

wild_hedgehog:


3пп не дотянул.

2398 БЛ должен был быть
 
Myth63:

и я в том числе=) моя то пониже и по чуток на каждой=)

а вспомни когда я предупредил=) что ты спросил??? где объёмы=) ??? вот они =) они появятся я же говорил=)

Всё хорошо, учишся, но немного надо вектор сдвинуть 

Чего сдвигать, говорил и Айдлеру - купи, он за свой ранд уцепился. И где то правильно он сделал, бабла там немеряно)

 

 
wild_hedgehog:


3пп не дотянул.

Дотянет и втянет)
stranger:
Дотянет и втянет)
ну они отскок хотят =) а нижняя цель бфла 2395=) +3 пипки спред вот и отскок =)
 
Myth63:
ну они отскок хотят =) а нижняя цель бфла 2395=) +3 пипки спред вот и отскок =)
Вчера на 2580 говорил - бегали, бегали, а как пришел желающих продать нет. Тишина гробовая, теперь отскоки)
