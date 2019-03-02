FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 366
До по явление интернета, было понятие бумажная торговля (то есть демо), в смысли черновик. Одно другое дополняет. Может я не прав и чего то не до понимаю?
да не демо было в 1919-ом то году... на коленках и счетах как раз всё и считали.
Ты лучше посмотри - в каком году написали про волны и прочую лабуду?
(обратка предыдущего поста отменяется, наблюдаю пока... пофлетим чуток)
Черновик, для обкатки стратегий, учебы новичков и развода клиентов. Все правильно!
У меня по старинки всё это уже было в начале прошлого века.
ОК-еюшки...
ну вот вроде бы и всё!
рассказываю предыдущую свою стратегию.
предположим, что кто то купил, а кто то продал, а потом еще кто то продал. пусть каждый из них совершил операцию таким объемом, который может двинуть цену на один пункт. В итоге мы получили 2 пункта вверх и один пункт вниз. При этом объем который накопился за этот период:
покупки - 1
продажи - 1+2=3, т.к. 2-ое движение цены продавца затянуло ему убыток уже от 2-х операций.
Объем на более длинные расстояния высчитывается по следующим формулам (берем арифметическую прогрессию):
находим объемы покупок и продаж относительно хая и лоя за период
выводим формулу, которая даст прогноз цены, исходя из объемов покупки и продажи (решение - корни квадратного уравнения)
торгуем.
Всем удачи!
пока!
Да с точки зрения автоматической торговли ДА. Но визуальной! Демо это очень сильно помогает в принятии решений на реальном.
Может и помогает, а может еще больше запутывает. Не зря успешные демщики, новички на реале теряются, когда их прогноз вдруг становится ошибочным
Это вопрос нужно рассматривать более глубоко. Зачем человек пришёл на форекс? Что он хочет получить? От сюда и разочарования.
Каждый человек преходящий на форекс расчитывает получить максимальную прибыль, торгуя на демо он её получает, а торгуя на реале не всегда.
всех со вторником...
Стренж, не пора ли с фунтика слинять?
4975 на горизонте!
сегодня новости, через нижний долг к профиту...