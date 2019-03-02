FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 373
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Кого поглотили быки?)))
в идеале 1.08 сходить но это в идеале=)
а идеал в идаеале это 1.31 =)
В идеале на 1.37.
В идеале на 1.37. Если на 21-22 откорректится то это будет праздник)
На евре нисходящий тренд, пока до 0740 ))) Сейчас идет банальная коррекция, которая уже почти закончилась ))) Поэтому, кто влез в покупки - ставим тейк на 1385 и не гундим )))
)
А Учитель почти процент сегодня поднял, наверное шаблон натянул)))
На евре нисходящий тренд, пока до 0740 ))) Сейчас идет банальная коррекция, которая уже почти закончилась ))) Поэтому, кто влез в покупки - ставим тейк на 1385 и не гундим )))
не нравится мне ход твоих мыслей=) ох не нравится=)
баек много на ней?))