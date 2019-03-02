FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 373

stranger:
Кого поглотили быки?)))
медвежат, которые уверовали в паритет и стали солить внизу))
Myth63:
в идеале 1.08 сходить но это в идеале=)
а идеал в идаеале это 1.31 =)
 
Myth63:
а идеал в идаеале это 1.31 =)
В идеале на 1.37. Если на 21-22 откорректится то это будет праздник)
 
stranger:
В идеале на 1.37.
в идеале до 1,20 в этом году дойти бы
stranger:
В идеале на 1.37. Если на 21-22 откорректится то это будет праздник)
ну у меня выше 1.35 ничего нету (((( хотя... не, 1.35 у меня пока потолок (=
 
На евре нисходящий тренд, пока до 0740 ))) Сейчас идет банальная коррекция, которая уже почти закончилась ))) Поэтому, кто влез в покупки - ставим тейк на 1385 и не гундим )))
 
А Учитель почти процент сегодня поднял, наверное шаблон натянул))) 

не нравится мне ход твоих мыслей=) ох не нравится=)
 
Myth63:
не нравится мне ход твоих мыслей=) ох не нравится=)
баек много на ней?))
 
Spekul:
баек много на ней?))
Брата с продажами евры кинули)))
