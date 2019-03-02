FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 365
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
демо(((
демо(((
вроде бы заполучил сигнал... кажись Спекулятор прав... понаблюдаем ...
закрыл, но не радует - демо((
Смотри, а Алексей то за Рену всерьез взялся)))
Любое демо луче, чем убыток на реальном счете.
Не понимаю радости от демо
а теперь в обратку пойдём...
Не вижу разницы демо и реальным счётом.
А вы на нем торгуете?
До по явление интернета, было понятие бумажная торговля (то есть демо), в смысли черновик. Одно другое дополняет. Может я не прав и чего то не до понимаю?