FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 365

Новый комментарий
 
pako:

демо((( 

Самое время закрыть покупки и встать в продажи до до 1.4990 
[Удален]  
pako:

демо((( 

вроде бы заполучил сигнал... кажись Спекулятор прав... понаблюдаем ...

 
pako:

закрыл, но не радует - демо(( 

Любое демо луче, чем убыток на реальном счете
 
stranger:
Смотри, а Алексей то за Рену всерьез взялся)))
А у вас что ревность просыпается.
 
Speculator_:
Любое демо луче, чем убыток на реальном счете
Не понимаю радости от демо
 
Alexey:
Не понимаю радости от демо
Не вижу разницы  демо и реальным счётом.  
 
_new-rena:
а теперь в обратку пойдём...
До по явление интернета, было понятие бумажная торговля (то есть демо), в смысли черновик. Одно другое дополняет. Может я не прав и чего то не до понимаю?   
 
Speculator_:
Не вижу разницы  демо и реальным счётом.  
А вы на нем торгуете?
 
Alexey:
А вы на нем торгуете?
В предпоследнем посту я ответил на Ваш вопрос. 
 
Speculator_:
До по явление интернета, было понятие бумажная торговля (то есть демо), в смысли черновик. Одно другое дополняет. Может я не прав и чего то не до понимаю?   
Черновик, для обкатки стратегий, учебы новичков и развода клиентов. Все правильно!
1...358359360361362363364365366367368369370371372...2119
Новый комментарий