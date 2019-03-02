FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 360

tol64:
Научился бы ты лучше сначала руками. И прога бы твоя тогда считала этот уровень за мгновение. )))
Так он не понимает, что перед тем как прогу писать их надо ручками перещупать)
 
Myth63:

кошарка окатилась =) 

Ох намек, на увеличение, гос. гарантий.
[Удален]  
stranger:
Так он не понимает, что перед тем как прогу писать их надо ручками перещупать)

тупой, тупой...

всем удачи.

у меня ужо готово.

 
_new-rena:
тупой, тупой...
Не, не тупой, ленивый)))
 
_new-rena:
итог будет один - чарт метака - это индикатор, не более)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Так итог нашей жизни могила, так мож сразу, чего там копошиться?)))
 
Вот настоящий график - первые две точки по евро и поехали (дальше скринить не буду):

Ты у tol64 спроси, он тебе отскринит если захочет, сравнишь)
 
Опять энергетическое облако? )))
 
artikul:
Опять энергетическое облако? )))

Оно 

 

[Удален]  
stranger:

Оно 

 

так что прогнозы по уровням ... ну как тебе сказать? надеюсь понимаешь...
 
_new-rena:
так что прогнозы по уровням ... ну как тебе сказать? надеюсь понимаешь...
У меня нет прогнозов, я торгую то что вижу.
