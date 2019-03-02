FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 367
А у вас что ревность просыпается.
Стренж, не пора ли с фунтика слинять?
4975 на горизонте!
сегодня новости, через нижний долг к профиту...
Пока не пора.
Коррекция продолжается, интерес к нему вижу пока только на 1.5323, ландонцы пока чешут я..а, тишина.
ню ню...
енка мозг еще не вынесла?
По йенке половина закрыта, фигура в +, остальное забыто в бу.
Киви не кислый?)
5145 - 5126 засандалят его в селл за долгами...
ауди сладка через 450 п. будет:
Илья, не придавай значения тому что "рисуется" на графике, это ни о чем.
вот как раз и рисует КУКЛ мыслю, только дурит потом народ ...
по рыжью цену на 1103 ждете?
