Alexey:
А у вас что ревность просыпается.
Меня заинтересовала ваша содержательная дискуссия 
 
Lesorub:

Стренж, не пора ли с фунтика слинять?

4975 на горизонте!

сегодня новости, через нижний долг к профиту...


Пока не пора.

Коррекция продолжается, интерес к нему вижу пока только на 1.5323, ландонцы пока чешут я..а, тишина.

 
stranger:
ню ню...

енка мозг еще не вынесла?

 
Lesorub:

По йенке половина закрыта, фигура в +, остальное забыто в бу.

Киви не кислый?) 

 
stranger:

5145 - 5126 засандалят его в селл за долгами на 4872...
 
Lesorub:
Я будущего не вижу.
 
stranger:

ауди сладка через 450 п. будет:


 
Lesorub:

Илья, не придавай значения тому что "рисуется" на графике, это ни о чем.
 
stranger:
вот как раз и рисует КУКЛ мыслю, только дурит потом народ ...

по рыжью цену на 1103 ждете?

 
Lesorub:

Это твоя фантазия рисует, Кукла в том числе)
