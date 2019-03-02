FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 370
рано=)
Рано вижу)))
Рано вижу)))
NZDJPJ купите на 600 п...
Мажоров рисуй, мусор в хату не тащи)))
Если серьезно, то возьми фьючи
евро, фунт, чиф, кад, киви, ауд, йена и бакс, разберись с ними, а кроссы ты увидишь автоматом, мало того, увидишь какие из них самые подходящие для торговли в данный момент. А беганье по полю мало что дает.
Вот сейчас фунт рвонут вверх, вынесут твой бу, и не только твой, народ уверует и стадо барашков начнет его активно скупать)))
хотите научу, как правильно расторговать этот момент на фунте?
как хотите...