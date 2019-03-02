FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 370

Myth63:
рано=)

Рано вижу)))

 

 
stranger:
Рано вижу)))
NZDJPY купите на 600 п...
 
Lesorub:
NZDJPJ купите на 600 п...

Мажоров рисуй, мусор в хату не тащи)))

Если серьезно, то возьми фьючи

евро, фунт, чиф, кад, киви, ауд, йена и бакс, разберись с ними, а кроссы ты увидишь автоматом, мало того, увидишь какие из них самые подходящие для торговли в данный момент. А беганье по полю мало что дает. 

Вот сейчас фунт рвонут вверх, вынесут твой бу, и не только твой, народ уверует и стадо барашков начнет его активно скупать))) 

 
хотите научу, как правильно расторговать этот момент на фунте?
 
Lesorub:
хотите научу, как правильно расторговать этот момент на фунте?
 
stranger:
как хотите...
Эх. единственное о чём желею, это то что рано вышел по чифу(= а он такой, уже 200 прочапал выше моего выхода(= точнее я сам лоханулся=) Вышел, а потом посчитал уровни=) и вышел на самом нижнем баевом=) во я лоханулся ппц=)
и по фунту мне кажется дожна быть ухтышка вниз а потом семимильными до долгов.
 
AUDUSD, NZDUSD
 
Lesorub:
как хотите...
Как фунт вниз летит....
