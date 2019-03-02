FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 180
миф еще процент выкружил
пока мы здесь ********** ********
мдяяяя, pako.... У меня нет слов, одни буквы... Ты просто не представляешь, как ты прав! ))))
Ииии, собственно для желающих определиться с киви:
)))
Какие будут прогнозы?
"Цена является производным результатом взаимодействия покупателей с продавцами..."
это уже слишком, сверх всех ожиданий... :-)))
ничего не понятно, поясни что там?
казино пока не торгует киви - по моему что то типа этого...
сырьевые все в ауте, покупать их точно сейчас нет смысла, падають и будут падать
по ауди и киви обновление лоу, а там посмотрим
есть такое дело...
фунт не понятно, мозги парит, скорее на 1,52 сходит, а там в селл
интересный дц - спреды расширяет на повышении волотильности и маржу увеличивает. Не встречал я такого раньше у предыдущих...